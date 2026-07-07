Assassin's Creed Black Flag Resynced ещё не вышла, но уже могла собрать сотни тысяч предзаказов в Steam

До официального релиза Assassin’s Creed Black Flag Resynced остаётся несколько дней, но первые данные аналитиков уже указывают на высокий интерес к возвращению пиратской части знаменитой серии Ubisoft. Если оценки окажутся точными, ремейк может стать одним из самых успешных запусков компании за последнее время.

По данным аналитической компании Alinea Analytics, Assassin’s Creed Black Flag Resynced уже преодолела отметку в 300 000 предварительных заказов в Steam. Согласно этим же оценкам, такой результат принёс Ubisoft около 14 миллионов долларов валового дохода только с площадки Valve. Кроме того, игра была добавлена в список желаемого примерно 1,2 миллиона пользователей Steam, что указывает на значительный интерес аудитории перед выходом.

Дополнительный анализ показал, что среди игроков, ожидающих релиз, немало знакомых с морскими приключениями и оригинальной игрой. Около 25% пользователей из числа добавивших Assassin’s Creed Black Flag Resynced в список желаемого ранее играли в Sea of Thieves, 18% знакомы с оригинальной Assassin’s Creed IV Black Flag, а ещё 7% — с Windrose.

При этом пока речь идёт только о показателях Steam, поэтому окончательные результаты проекта станут понятны после выхода версии для консолей. Assassin’s Creed Black Flag Resynced официально дебютирует 9 июля 2026 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК.

Оригинальная Assassin’s Creed IV Black Flag считается одной из самых популярных частей франшизы благодаря необычному сочетанию пиратской тематики, морских сражений и открытого мира. Теперь Ubisoft предстоит доказать, что обновлённая версия сможет не только привлечь новых игроков, но и оправдать ожидания поклонников классической игры.