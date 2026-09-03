Assassin's Creed Black Flag Resynced может скоро выйти на Nintendo Switch 2

Assassin's Creed Black Flag Resynced доступна на ПК, PS5 и Xbox Series X|S, но желаемая версия для Nintendo Switch 2 до сих пор отсутствует. Однако, это может вскоре измениться.

Все началось с того, что французский ритейлер E.Leclerc создал страницу для «Advanced Pro Wireless Controller», оформленного в стиле Assassin's Creed Black Flag Resynced. Интересно то, что дата релиза указана как 22 сентября 2026 года.

Конечно, это может быть ошибка (по крайней мере, дата релиза), но любопытно, что все это обнаруживается на фоне слухов о новом Nintendo Direct. Мероприятие, похоже, состоится 10 сентября, что идеально подходит для анонса Assassin's Creed Black Flag Resynced на Switch 2.

Нам придётся подождать дальнейших новостей, будем надеяться, официальных, чтобы получить более ясную картину.