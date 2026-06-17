Assassin's Creed Black Flag Resynced официально ушла "на золото"

Ubisoft сообщила о завершении разработки Assassin’s Creed Black Flag Resynced. Ремейк культовой пиратской части серии официально ушёл «на золото», что означает готовность основной версии игры к выпуску и начало подготовки физических копий к отправке в магазины.

О достижении важного этапа разработчики объявили в социальных сетях, сопроводив сообщение специальным праздничным артом с логотипом игры. В публикации Ubisoft также напомнила, что до релиза остаётся совсем немного времени, и предложила игрокам приготовиться к новому путешествию по Карибскому морю.

Статус Gold традиционно означает завершение ключевого этапа производства, поэтому вероятность переноса даты выхода становится минимальной. Теперь команда сосредоточится на выпуске патча первого дня и финальной полировке проекта.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced представляет собой полноцененное переосмысление знаменитой Black Flag с обновлённой графикой, переработанными технологиями и современными улучшениями игрового процесса. При этом разработчики обещают сохранить атмосферу оригинального приключения Эдварда Кенуэя, которое многие поклонники считают одной из лучших частей всей серии.

Релиз Assassin’s Creed Black Flag Resynced состоится 9 июля на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.