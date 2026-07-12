Assassin's Creed Black Flag Resynced побила рекорд франшизы по пользовательскому рейтингу на Metacritic

Ремейк Assassin’s Creed Black Flag с подзаголовком Resynced показывает мощный старт. По заявлению Ubisoft, всего за первые сутки обновленный экшен разошелся тиражом в несколько миллионов копий. До этого проект отлично проявил себя в Steam, обогнав по пиковому онлайну другие игры франшизы.

Помимо коммерческого успеха, обновленная версия экшена получила исключительно высокие оценки от игрового сообщества. На агрегаторе Metacritic средний пользовательский балл ремейка на основе первых двухсот рецензий зафиксирован на отметке 9,0 из 10. Данный результат является рекордным для франшизы.

Для сравнения: актуальный рейтинг Assassin’s Creed 2 составляет 8,7 балла, оригинальной Black Flag — 8,4 балла, в то время как последние крупные релизы серии в лице Odyssey и Valhalla удерживают лишь 6,9 и 6,1 балла соответственно.

И хотя у старых игр выборка рецензий гораздо больше, текущий тренд Resynced исключительно позитивный. Геймеры хвалят удачное внедрение современных механик в классический игровой процесс. Разработчикам удалось подтянуть графику и техническую часть, полностью сохранив пиратскую атмосферу и сюжет оригинала.

Успех Assassin’s Creed Black Flag Resynced действительно критически важен для Ubisoft, поскольку игра вышла в период глубочайшего структурного и финансового кризиса в истории французского издателя. Масштабные продажи ремейка (два миллиона копий за первые 24 часа) и рекордный для серии рейтинг 9,0 на Metacritic способны запустить процесс оздоровления компании сразу по нескольким направлениям.