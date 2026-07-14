Assassin's Creed: Black Flag Resynced показала лучший старт серии в Steam, заработав 35 млн долларов

Assassin's Creed: Black Flag Resynced показала впечатляющие результаты в Steam: по оценкам Alinea Analytics, ремейк продал более 700 000 копий, принеся 35 миллионов долларов дохода, плюс почти 1 миллион долларов от продаж DLC.
Эти цифры подтверждают, что Black Flag Resynced стал лучшим запуском серии Ubisoft на платформе Valve, значительно превзойдя результаты Assassin's Creed Shadows, несмотря на более низкую цену.
Только в день релиза приключение Эдварда Кенуэя «принесло 22,4 миллиона долларов в Steam, что в 2,35 раза больше, чем 9,5 миллиона долларов, заработанных Shadows на дебюте», — написал аналитик Рис Эллиотт, отметив, что это преимущество со временем будет расти.
Эллиотт добавил, что «за четыре дня совокупная выручка от продаж Assassin's Creed: Black Flag Resynced достигла 35,1 миллиона долларов, по сравнению с 22,2 миллиона долларов для Shadows: примерно в 1,58 раза больше».
Микротранзакции в Assassin's Creed: Black Flag Resynced разделили игроков, и Alinea Analytics объяснила это оправданным недовольством, учитывая, что общая стоимость выпущенных вместе с игрой комплектов превышает 85 долларов.
Однако пользователи, как правило, покупали только более дешёвые пакеты: 6,34% покупателей приобрели набор карт за 4,99 доллара, в то время как средний показатель использования дополнений за 9,99 доллара составил 2,65%.
Нашлись же лошары. Гои никогда не устанут прогреваться.
столько лет топили за рпг с гриндволом... щас у Гиймо должно быть культурный шок, оказывается всё то время когда они выпускали никому не нужную рпг дрочильню, они могли заработать больше и не быть на грани банкротства если бы продолжали выпускать стелс экшены. Веса прибавляет и то что это всёго лишь ремейк который больше ремастер, а не полноценная новая игра. Навряд ли Гиймо поймет месседж, ждем Hexe в жанре рпг с циферками и гриндом кароч)
Если бы ценник был ниже то я бы купил) Ремейк по цене новых игр уж слишком.
4 часть она хороша как и 3 сюжетная, но в 4 беготня замучивает. Это кстати напряг для CDPR c Ведьмаком 4 и мля Киберпуком, чтобы была не просто лошадь, а может летающие животные или большее разнообразие, учитывая выходы Crimson Desert и Готики Ремейка, а ещё недавно Soulframe показали.
В зеленом стиме все хорошо