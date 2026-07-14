Assassin's Creed: Black Flag Resynced показала лучший старт серии в Steam, заработав 35 млн долларов

Assassin's Creed: Black Flag Resynced показала впечатляющие результаты в Steam: по оценкам Alinea Analytics, ремейк продал более 700 000 копий, принеся 35 миллионов долларов дохода, плюс почти 1 миллион долларов от продаж DLC.

Эти цифры подтверждают, что Black Flag Resynced стал лучшим запуском серии Ubisoft на платформе Valve, значительно превзойдя результаты Assassin's Creed Shadows, несмотря на более низкую цену.

Только в день релиза приключение Эдварда Кенуэя «принесло 22,4 миллиона долларов в Steam, что в 2,35 раза больше, чем 9,5 миллиона долларов, заработанных Shadows на дебюте», — написал аналитик Рис Эллиотт, отметив, что это преимущество со временем будет расти.

Эллиотт добавил, что «за четыре дня совокупная выручка от продаж Assassin's Creed: Black Flag Resynced достигла 35,1 миллиона долларов, по сравнению с 22,2 миллиона долларов для Shadows: примерно в 1,58 раза больше».

Микротранзакции в Assassin's Creed: Black Flag Resynced разделили игроков, и Alinea Analytics объяснила это оправданным недовольством, учитывая, что общая стоимость выпущенных вместе с игрой комплектов превышает 85 долларов.

Однако пользователи, как правило, покупали только более дешёвые пакеты: 6,34% покупателей приобрели набор карт за 4,99 доллара, в то время как средний показатель использования дополнений за 9,99 доллара составил 2,65%.