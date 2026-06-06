Assassin's Creed Black Flag Resynced получил новый трейлер на Summer Game Fest и подтвердил амбиции полноценного ремейка

На Summer Game Fest компания Ubisoft вновь напомнила о себе поклонникам пиратской саги, представив новый кинематографический трейлер Assassin's Creed Black Flag Resynced. Вместе с роликом издатель подтвердил, что релиз ремейка состоится уже 9 июля на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Судя по представленным материалам, речь идет не просто о визуально обновлённой версии культовой игры 2013 года. Ubisoft делает акцент на масштабной переработке проекта, которая затронет как графику, так и игровой процесс. Black Flag Resynced создаётся на современной версии движка Anvil и использует технологии трассировки лучей, переработанную систему освещения, улучшенную симуляцию воды и значительно более детализированное окружение.

Особенно интересно звучат обещания расширить карту мира. Разработчики заявляют о новых островах, дополнительных локациях, персонажах и сюжетных линиях. Не останутся без внимания и ключевые механики оригинала: паркур, скрытное прохождение и морские сражения должны получить серьёзные улучшения.

Такой подход выглядит логичным. Оригинальная Assassin's Creed IV: Black Flag до сих пор считается одной из самых любимых частей серии благодаря удачному сочетанию пиратской романтики, исследования мира и морских битв. Поэтому попытка не просто освежить графику, а переосмыслить весь опыт выглядит гораздо интереснее стандартного ремастера.

Новый трейлер на Summer Game Fest стал ещё одним сигналом, что Ubisoft рассматривает Black Flag Resynced как один из своих крупнейших релизов этого лета. Если студии удастся сохранить дух оригинала и одновременно модернизировать его для современных игроков, поклонников серии может ждать одно из самых заметных возвращений классики за последние годы.