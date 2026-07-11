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Assassin's Creed 4: Black Flag 28.10.2013
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Стелс, От третьего лица, Открытый мир, Песочница
9 10 265 оценок

Assassin's Creed: Black Flag Resynced получила мод с разблокировкой платных DLC - автора сразу же забанили на Nexusmods

AceTheKing AceTheKing

Вчера для ремейка Assassin's Creed: Black Flag Resynced на портале Nexusmods вышел мод, который разблокирует платные DLC с одеждой в игре.

Судя по всему, его существование очень сильно не понравилось компании Ubisoft: сообщается, что мод был практически мгновенно удалён, а его автор получил бан профиля. Впрочем, копия модификации по-прежнему доступна для скачивания:

Assassin's Creed: Black Flag Resynced "Редактор инвентаря"

Стоит отметить, что мод пока что не совместим со взломом через гипервизор. Для взломанной версии подойдет разблокировка DLC через таблицу Cheat Engine или использование чужого сохранения с разблокированными DLC.

Assassin's Creed 4: Black Flag Resynced "Таблица +17 для Cheat Engine от JenariDev: Редактор предметов, ресурсов"
ПК 92
17
20
Комментарии:  20
Ваш комментарий
Destroited

Nexusmods помойка oтлизывающая повесточным тварям и правообладателям, неудивительно что автора мода забанили

28
Costollom

В чём новость? Он бы ещё пиратские версии под видом мода распространял.

3
Гость_01

Оперативно)))) / Лучше бы все разработчики всех игровых компаний так игры с сразу патчами со всеми длс и без всяких приколов выпускали в релиз. Nexusmods это типичность.

1
thepost

Терпеть не могу в играх эти платные клоунские скины, особенно если они не соответствуют антуражу игры. Раньше Юбики делали по-настоящему качественные игры без всякого дополнительного косметического платного контента, а сейчас всё да наоборот. Это касается всех студий, не только юбиков, вспомнить хотя бы ситуацию с DICE с их 5 батлой, где были клоунские скины, не соответствующие антуражу Второй Мировой войны.

1
Garik2020

Жду сохранение. Помню для миража совсем недавно вышло нормальное сохранение где разблокировано именно всё, включая плотные наборы, правда недавно автор удалил его. До этого там в сохранениях которые люди публиковали не было всего этого

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