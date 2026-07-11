Assassin's Creed: Black Flag Resynced получила мод с разблокировкой платных DLC - автора сразу же забанили на Nexusmods

Вчера для ремейка Assassin's Creed: Black Flag Resynced на портале Nexusmods вышел мод, который разблокирует платные DLC с одеждой в игре.

Судя по всему, его существование очень сильно не понравилось компании Ubisoft: сообщается, что мод был практически мгновенно удалён, а его автор получил бан профиля. Впрочем, копия модификации по-прежнему доступна для скачивания:

Стоит отметить, что мод пока что не совместим со взломом через гипервизор. Для взломанной версии подойдет разблокировка DLC через таблицу Cheat Engine или использование чужого сохранения с разблокированными DLC.