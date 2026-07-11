Assassin's Creed: Black Flag Resynced получила мод с разблокировкой платных DLC - автора сразу же забанили на Nexusmods

Вчера для ремейка Assassin's Creed: Black Flag Resynced на портале Nexusmods вышел мод, который разблокирует платные DLC с одеждой в игре.
Судя по всему, его существование очень сильно не понравилось компании Ubisoft: сообщается, что мод был практически мгновенно удалён, а его автор получил бан профиля. Впрочем, копия модификации по-прежнему доступна для скачивания:
Стоит отметить, что мод пока что не совместим со взломом через гипервизор. Для взломанной версии подойдет разблокировка DLC через таблицу Cheat Engine или использование чужого сохранения с разблокированными DLC.
Nexusmods помойка oтлизывающая повесточным тварям и правообладателям, неудивительно что автора мода забанили
В чём новость? Он бы ещё пиратские версии под видом мода распространял.
Оперативно)))) / Лучше бы все разработчики всех игровых компаний так игры с сразу патчами со всеми длс и без всяких приколов выпускали в релиз. Nexusmods это типичность.
Терпеть не могу в играх эти платные клоунские скины, особенно если они не соответствуют антуражу игры. Раньше Юбики делали по-настоящему качественные игры без всякого дополнительного косметического платного контента, а сейчас всё да наоборот. Это касается всех студий, не только юбиков, вспомнить хотя бы ситуацию с DICE с их 5 батлой, где были клоунские скины, не соответствующие антуражу Второй Мировой войны.
Жду сохранение. Помню для миража совсем недавно вышло нормальное сохранение где разблокировано именно всё, включая плотные наборы, правда недавно автор удалил его. До этого там в сохранениях которые люди публиковали не было всего этого