Assassin's Creed: Black Flag Resynced получит фоторежим

Продюсер Assassin's Creed: Black Flag Resynced Джастин Энг подтвердил, что предстоящий ремейк получит фоторежим.

На данный момент неизвестно, будет ли фоторежим доступен сразу на релизе игры или выйдет лишь в одном из последующих обновлений. Тем не менее, игроки однозначно смогут запечатлеть наиболее красивые кадры с красотами обновлённого Карибского бассейна.

Релиз Assassin's Creed: Black Flag Resynced состоится 9 июля 2026 года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.