Assassin's Creed: Black Flag Resynced получит "Новую игру+" уже на следующей неделе

Ubisoft подтвердила, что в Assassin’s Creed: Black Flag Resynced на следующей неделе появится режим «Новая игра+». Об этом сообщили в официальном аккаунте серии в X. Анонс сопроводили GIF-анимацией, в которой Эдвард Кенуэй повторяет знаменитый жест Леонардо Ди Каприо из фильма «Великий Гэтсби».

Игроки ждали эту возможность с момента выхода игры. Ещё в июле 2026 года Ubisoft сообщала, что работает над «Новой игрой+» и считает его одним из приоритетных дополнений. Однако с того заявления прошло более трёх месяцев, прежде чем компания объявила о скором выпуске режима.

«Новая игра+» позволит вернуться к приключению после первого прохождения и вновь исследовать огромный открытый мир игры. Для тех, кто не успел найти все секреты и выполнить дополнительные задания за первое путешествие, это станет ещё одним поводом снова отправиться в Карибское море.

Assassin’s Creed: Black Flag Resynced получила высокие оценки благодаря бережному переосмыслению оригинала и заметным улучшениям. Разработчики обновили боевую систему и скрытность, добавили различные улучшения качества игрового процесса и новый контент. При этом ремейк сохранил основу приключения Эдварда Кенуэя.