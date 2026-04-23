Assassin's Creed 4: Black Flag 28.10.2013
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Стелс, От третьего лица, Открытый мир, Песочница
9 10 069 оценок

Assassin's Creed Black Flag Resynced получит защиту Denuvo - ремейк пиратской саги выйдет с антипиратской системой

Legend_of_the_Hero Legend_of_the_Hero

Согласно опубликованным данным о проекте, ремейк Assassin’s Creed IV: Black Flag под названием Assassin's Creed Black Flag Resynced будет защищён системой Denuvo. Информация об этом появилась в описании к игре в цифровом магазине Steam.

Проект является обновлённой версией оригинальной игры и разрабатывается компанией Ubisoft. Ремейк позиционируется как полностью переработанная версия с улучшенной графикой, современным движком и изменёнными игровыми системами, при этом сохраняющая основу оригинальной пиратской истории Эдварда Кенуэя.

Использование Denuvo в ремейке продолжает практику Ubisoft по защите крупных релизов на старте продаж. Несмотря на регулярные случаи обхода подобных систем даже в день релиза, издатели по-прежнему применяют их для защиты продаж в первые недели после выхода проекта.

Индустрия
31
21
Комментарии:  21
Destroited

В свете последних событий на что вообще юбики рассчитывают ставя в свою поделку дерьмуво ?

17
yupi90

Гипервизор наше всьо!

7
Nagibator_igrovogo_mira

Необучаемые...

4
Arthas930
3
HellowRainbow

Логично

1
