Assassin's Creed Black Flag Resynced получит защиту Denuvo - ремейк пиратской саги выйдет с антипиратской системой

Согласно опубликованным данным о проекте, ремейк Assassin’s Creed IV: Black Flag под названием Assassin's Creed Black Flag Resynced будет защищён системой Denuvo. Информация об этом появилась в описании к игре в цифровом магазине Steam.

Проект является обновлённой версией оригинальной игры и разрабатывается компанией Ubisoft. Ремейк позиционируется как полностью переработанная версия с улучшенной графикой, современным движком и изменёнными игровыми системами, при этом сохраняющая основу оригинальной пиратской истории Эдварда Кенуэя.

Использование Denuvo в ремейке продолжает практику Ubisoft по защите крупных релизов на старте продаж. Несмотря на регулярные случаи обхода подобных систем даже в день релиза, издатели по-прежнему применяют их для защиты продаж в первые недели после выхода проекта.