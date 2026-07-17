Assassin's Creed Black Flag Resynced преодолела отметку в 3 миллиона продаж - ремейк продолжает стремительный взлёт

Ubisoft и Ubisoft Quebec сообщили, что продажи Assassin’s Creed Black Flag Resynced превысили 3 миллиона копий. Таким образом, ремейк культовой Assassin’s Creed IV: Black Flag всего за короткое время после релиза прибавил ещё один миллион проданных экземпляров.

Напомним, уже в первый день после выхода разработчики объявили о преодолении отметки в 2 миллиона копий, а теперь игра закрепила впечатляющий старт новым достижением.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced представляет собой полностью переработанную версию пиратского приключения Эдварда Кенвея. Ремейк получил современную графику на движке Anvil, поддержку трассировки лучей и Dolby Atmos, обновлённую боевую систему, улучшенные механики стелса, паркура и морских сражений, а также новый сюжетный контент. Помимо знакомых персонажей, игроков ждут дополнительные истории с участием Чёрной Бороды, Стеда Боннета и других героев, а также новые морские шанты, питомцы и фоторежим.

Высокие продажи подтверждают, что интерес к одной из самых любимых частей серии остаётся чрезвычайно высоким. Assassin’s Creed Black Flag Resynced вышла 9 июля на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК в Steam и Epic Games Store.