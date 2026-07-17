Assassin's Creed Black Flag Resynced преодолела отметку в 3 миллиона продаж - ремейк продолжает стремительный взлёт

Ubisoft и Ubisoft Quebec сообщили, что продажи Assassin’s Creed Black Flag Resynced превысили 3 миллиона копий. Таким образом, ремейк культовой Assassin’s Creed IV: Black Flag всего за короткое время после релиза прибавил ещё один миллион проданных экземпляров.
Напомним, уже в первый день после выхода разработчики объявили о преодолении отметки в 2 миллиона копий, а теперь игра закрепила впечатляющий старт новым достижением.
Assassin’s Creed Black Flag Resynced представляет собой полностью переработанную версию пиратского приключения Эдварда Кенвея. Ремейк получил современную графику на движке Anvil, поддержку трассировки лучей и Dolby Atmos, обновлённую боевую систему, улучшенные механики стелса, паркура и морских сражений, а также новый сюжетный контент. Помимо знакомых персонажей, игроков ждут дополнительные истории с участием Чёрной Бороды, Стеда Боннета и других героев, а также новые морские шанты, питомцы и фоторежим.
Высокие продажи подтверждают, что интерес к одной из самых любимых частей серии остаётся чрезвычайно высоким. Assassin’s Creed Black Flag Resynced вышла 9 июля на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК в Steam и Epic Games Store.
Хорошей игре, хорошие продажи
Игра хорошая - факт. Но больше всего хочется, чтобы однажды разработчики вышли к аудитории и заявили, что вся серия - сон собаки, и больше не канон, теперь они начинают всё заново, вернув Дезмонда. Эх...
Блин мало того, что они боевую систему испоганили так ещё и эти новые лица и анимация не знаю...почему то в них эмоций намного меньше читается чем в оригинальных лицах. Глаза пустые. Новые дополнения тоже весьма и весьма спорные. Как например Эдвард жене в постель шоколад принёс я вообще не понял нахрена эту сцену добавили. Как будто они игру про пиратов причесали и умыли ради стерилизации.
В плане гейм дизайна это тоже пздц. Например в оригинале на первом острове ты мог СРАЗУ найти карту сокровищ и откопать флаг и потом спокойно отплыть а знаете как тут эти идиоты сделали? Перед картой поставили СТЕНУ и многие игроки пытались найти проход через стену. Многие на это дахрена времени убили думая что это может пазл какой то или чё. Оказывается надо вначале ОТПЛЫТЬ и потом телепортироваться обратно на остров и дверь магическим способом исчезает....то есть современные колеки которые думают что им виднее решили свои 5 копеек вставить в шедевр который 13 лет назад делали реальные профессионалы.
Эдвард теперь сам с собой часто разговаривает проговаривая очевидные вещи как Элой из Хорайзен вот зачем это было добавлять? он теперь тоже шизофреник что ли? В оригинале без этих монологов всё было предельно ясно и понятно что и зачем он делает. Юбики просто современных геймеров за тупых детей каких то держат.
Из хорошего там по факту только графон. Платные скины это вообще забей. Они с концепцией пиратства нихрена общего не имеют.
Даже ЕА когда выкатили ремастер трилогии Масс Эффект они её не испортили вообще.
Игра отличная, с некоторыми недостатками, которые можно простить. Очень залипательная и красивая. Еще бы полноценную русскую озвучку и была бы просто песня.
там такая-же скорость и динамика поворотов кораблей? и стрелочки для направления выстрелов? очень грустно за тех, кто это хавает