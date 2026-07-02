Assassin's Creed Black Flag Resynced прошла проверку для Steam Deck перед релизом

Ubisoft подтвердила, что Assassin’s Creed Black Flag Resynced проверена для Steam Deck перед выходом 9 июля. Похоже, что трассировка лучей и динамическая погода будут работать в версии для Steam Deck.

В своем блоге Ubisoft написала:

Мы очень рады, что вы сможете играть в игру так, как вам нравится, и мы усердно работали над тем, чтобы ваше путешествие по Карибскому морю с Эдвардом было сопоставимо с тем, как и где бы вы ни решили его пройти. Игра не только отлично выглядит и работает на Steam Deck, но и наши разработчики усердно работали над такими функциями, как трассировка лучей на всех платформах, динамическая погода, которая выглядит и ощущается фантастически, и Карибский бассейн, переработанный с нуля с учётом современных платформ.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced была создана с нуля на новейшем движке Anvil глобальной командой под руководством Ubisoft Singapore — студии, разработавшей Skull and Bones и изначально создавшей морские сражения для серии Assassin’s Creed.