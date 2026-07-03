Assassin's Creed Black Flag Resynced расширит возможности подводного исследования - авторы обещают множество секретов

Assassin's Creed Black Flag Resynced предложит игрокам значительно больше возможностей для исследования морских глубин, чем оригинальная версия. Одним из главных нововведений станет возможность нырять практически в любой точке открытого мира, благодаря чему разработчики смогли наполнить океан новыми секретами и затонувшими кораблями.

Об этом в интервью GamesRadar+ рассказал технический директор проекта Юсси Маркканен. По его словам, в игре по-прежнему останутся водолазные колокола, знакомые поклонникам оригинала, однако теперь они перестанут быть единственным способом исследовать подводный мир.

«У нас по-прежнему есть точки с водолазными колоколами, но теперь вы можете погружаться практически в любом месте мира. Мы переработали все подводные локации, а вдоль побережья появилось множество новых кораблекрушений», — отметил Маркканен.

Разработчик также намекнул, что новые затонувшие объекты — далеко не единственное дополнение. В Black Flag Resynced игроков ждут и другие небольшие секреты, которые, по его словам, добавят исследованию «ещё одно измерение». При этом он не стал раскрывать подробности, предпочтя сохранить интригу.

Подобные изменения делают ремастер не просто графическим обновлением. Оригинальная Assassin's Creed IV: Black Flag вышла более десяти лет назад, и с тех пор механики исследования открытого мира в серии Assassin's Creed заметно изменились. Возможность свободного погружения, знакомая по более поздним частям франшизы, позволит органично модернизировать один из самых атмосферных элементов игры, сохранив дух морских приключений и сделав поиск сокровищ ещё более увлекательным.