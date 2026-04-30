Assassin's Creed: Black Flag Resynced собрала 1 миллион добавлений в списки желаний

Assassin's Creed: Black Flag Resynced продолжает собирать огромный интерес — команда поблагодарила игроков за важное достижение.

Разработчики сообщили, что игра уже преодолела отметку в 1 миллион добавлений в списки желаемого на всех платформах.

По их словам, команда внимательно следит за отзывами сообщества и искренне ценит поддержку игроков. Такой уровень интереса стал для них мощной мотивацией продолжать работу над проектом.

Мы переполнены благодарностью. Наша команда читает ваши комментарии, и мы хотим от всей души поблагодарить вас за 1 миллион добавлений в списки желаний на всех платформах. Мы очень рады видеть такой энтузиазм в сообществе по поводу Resynced.