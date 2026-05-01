Assassin's Creed Black Flag Resynced сохранит масштаб карты, но станет насыщеннее и дольше для прохождения

Разработчики Assassin’s Creed Black Flag Resynced раскрыли новые детали ремейка и подтвердили: размеры игрового мира останутся прежними. Карта, как и в оригинале, составит около 16×16 км, однако её наполнение заметно переработали.

По словам креативного директора Пола Фу, команда сделала ставку не на масштаб, а на плотность контента. В игре появятся новые острова, дополнительные точки интереса и расширенные городские зоны. Мир станет более насыщенным, а количество активностей увеличится.

Разработчики отмечают, что теперь игрокам реже придётся просто перемещаться без дела — практически в любой части карты можно будет найти задания, сокровища или события. Это особенно скажется на полном прохождении: времени на изучение мира потребуется больше.

Отдельно переработали и ранее ограниченные онлайн-события. Охота на белых китов и нападения на королевские конвои теперь встроены в основной игровой процесс. Также появятся временные активности, которые добавят разнообразия во время путешествий.