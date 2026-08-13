Assassin's Creed Black Flag Resynced стала лучшей игрой июля по версии игроков PlayStation

Sony Interactive Entertainment подвела итоги июльского голосования "Выбор игроков", и победителем стал ремейк культового пиратского экшена Assassin's Creed Black Flag Resynced от компании Ubisoft. Об этом было объявлено в официальном блоге PlayStation. На звание лучшего релиза июля претендовали несколько новинок: список номинантов включал такие проекты, как Denshattack, Halo: Campaign Evolved, Avatar Legends: The Fighting Game и другие. Однако именно приключения Эдварда Кенуэя, по мнению игроков, стали главной игрой месяца.

Голосование Players’ Choice проводится в конце каждого месяца. Пользователям предлагается выбрать один релиз, который они считают лучшим. В голосовании участвуют только новые игры или полноценные ремейки, тогда как простые переиздания не допускаются к конкурсу.