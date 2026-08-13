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Assassin's Creed 4: Black Flag 28.10.2013
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Стелс, От третьего лица, Открытый мир, Песочница
9 10 406 оценок

Assassin's Creed Black Flag Resynced стала лучшей игрой июля по версии игроков PlayStation

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Sony Interactive Entertainment подвела итоги июльского голосования "Выбор игроков", и победителем стал ремейк культового пиратского экшена Assassin's Creed Black Flag Resynced от компании Ubisoft. Об этом было объявлено в официальном блоге PlayStation. На звание лучшего релиза июля претендовали несколько новинок: список номинантов включал такие проекты, как Denshattack, Halo: Campaign Evolved, Avatar Legends: The Fighting Game и другие. Однако именно приключения Эдварда Кенуэя, по мнению игроков, стали главной игрой месяца.

Голосование Players’ Choice проводится в конце каждого месяца. Пользователям предлагается выбрать один релиз, который они считают лучшим. В голосовании участвуют только новые игры или полноценные ремейки, тогда как простые переиздания не допускаются к конкурсу.

Консоли 86
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6
Комментарии:  6
Ваш комментарий
Niт6iтЛиsт4n

Я хоть и не играл но рад за всех причастных))

4
North235

Согласен, проект получился добротный, хоть и не шедевр на века. Особенно в плане сюжета - после проработки KCD2 на него без смеха не взглянешь. Но чисто поплавать и пограбить корабли в обновленной графике и с усовершенствованой физикой - кайф.

3
Lelik_mc_kawai

как этот кошмар мог стать лучшей? половина контента вырезано все изменено, облегчено, игра стала для 5 летнего ребенка!

2
Egik81

Ну, если игроки разделились на два лагеря игра получилась годной. Впрочем, я несколько лет назад говорил, что убей софт, делает обновку. Ибо это, вполне логично учитывая его положение. Максимально выкачать из имеющихся франшиз. Новое это всегда большой риск, который в отличие от переделок просчитать практически невозможно.