Assassin's Creed Black Flag Resynced стала самой высокооцененной игрой серии за 13 лет

Ремейк Assassin’s Creed IV: Black Flag под названием Black Flag Resynced получил высокие оценки от критиков и стал самой успешной по рейтингам игрой франшизы за последние 13 лет.

На данный момент проект имеет 88 баллов на OpenCritic и 86 баллов на Metacritic. Эти показатели уступают только нескольким играм серии — оригинальной Assassin’s Creed IV: Black Flag, Assassin’s Creed II и Assassin’s Creed: Brotherhood.

Таким образом, Resynced стала самой высокооцененной частью Assassin’s Creed со времен выхода оригинальной Black Flag в 2013 году.

Журналисты отмечают, что Ubisoft сохранила основу приключения Эдварда Кенуэя, но улучшила визуальную часть, расширила контент и сделала возвращение в пиратский мир более современным. Некоторые обозреватели назвали ремейк одним из лучших способов вновь пережить историю Black Flag.

Высокие оценки могут повлиять на дальнейшую стратегию Ubisoft: успех проекта способен убедить компанию чаще выпускать ремейки старых частей Assassin’s Creed параллельно с новыми играми серии.