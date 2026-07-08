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Assassin's Creed 4: Black Flag 28.10.2013
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Стелс, От третьего лица, Открытый мир, Песочница
9 10 230 оценок

Assassin's Creed Black Flag Resynced стала самой высокооцененной игрой серии за 13 лет

IKarasik IKarasik

Ремейк Assassin’s Creed IV: Black Flag под названием Black Flag Resynced получил высокие оценки от критиков и стал самой успешной по рейтингам игрой франшизы за последние 13 лет.

На данный момент проект имеет 88 баллов на OpenCritic и 86 баллов на Metacritic. Эти показатели уступают только нескольким играм серии — оригинальной Assassin’s Creed IV: Black Flag, Assassin’s Creed II и Assassin’s Creed: Brotherhood.

Таким образом, Resynced стала самой высокооцененной частью Assassin’s Creed со времен выхода оригинальной Black Flag в 2013 году.

Журналисты отмечают, что Ubisoft сохранила основу приключения Эдварда Кенуэя, но улучшила визуальную часть, расширила контент и сделала возвращение в пиратский мир более современным. Некоторые обозреватели назвали ремейк одним из лучших способов вновь пережить историю Black Flag.

Отсылка на фильм "Пираты Карибского моря" - как найти Черную жемчужину в Assassin's Creed Black Flag Resynced

Высокие оценки могут повлиять на дальнейшую стратегию Ubisoft: успех проекта способен убедить компанию чаще выпускать ремейки старых частей Assassin’s Creed параллельно с новыми играми серии.

Гайд по поиску секретов в Assassin's Creed Black Flag Resynced - сундуки, письма и другие тайники
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Комментарии:  12
Ваш комментарий
Искусственный интеллeкт

не удивительно, ведь оригинальную игру делали ветераны, преданные творчеству и любви к играм, которых потом заменили активисты, преследующие только одну цель - протолкнуть гнилую западную повестку...

7
ALEX-220

Трилогию Эцио бы ремейк такого же уровня, это был бы кайф мои лучшие части

6
Константин335

Уверен что заслуженно, завтра узнаем когда выйдет

2
Джонни Вандам

Уже куплено. Жду релиза!

1
Expansive Ulmer

Норм

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