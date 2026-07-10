Assassin's Creed Black Flag Resynced стартовала с 2 миллионами проданных копий

Сегодня Vantage Studios, компания Ubisoft, объявила результаты продаж в первый день релиза Assassin’s Creed Black Flag Resynced, последней части франшизы Assassin’s Creed, вышедшей 9 июля. Продав 2 миллиона копий игры в первый день, Assassin’s Creed Black Flag Resynced показала уверенный старт.

Ожидается, что эта тенденция сохранится, поскольку игроки по всему миру получат доступ к игре. 9 июля игра заняла первое место в рейтинге Twitch, а в течение 24 часов после запуска достигла пика в 99 451 одновременных игроков в Steam, что стало самым высоким показателем одновременных игроков за всю историю игр серии Assassin's Creed на этой платформе.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced также получила положительные отзывы критиков: 85% на Open Critic и 84% на Metacritic, что делает её самой высоко оцененной игрой Assassin’s Creed с момента выхода оригинальной Assassin’s Creed IV Black Flag.