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Assassin's Creed 4: Black Flag 28.10.2013
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Стелс, От третьего лица, Открытый мир, Песочница
9 10 260 оценок

Assassin's Creed Black Flag Resynced стартовала с 2 миллионами проданных копий

monk70 monk70

Сегодня Vantage Studios, компания Ubisoft, объявила результаты продаж в первый день релиза Assassin’s Creed Black Flag Resynced, последней части франшизы Assassin’s Creed, вышедшей 9 июля. Продав 2 миллиона копий игры в первый день, Assassin’s Creed Black Flag Resynced показала уверенный старт.

Ожидается, что эта тенденция сохранится, поскольку игроки по всему миру получат доступ к игре. 9 июля игра заняла первое место в рейтинге Twitch, а в течение 24 часов после запуска достигла пика в 99 451 одновременных игроков в Steam, что стало самым высоким показателем одновременных игроков за всю историю игр серии Assassin's Creed на этой платформе.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced также получила положительные отзывы критиков: 85% на Open Critic и 84% на Metacritic, что делает её самой высоко оцененной игрой Assassin’s Creed с момента выхода оригинальной Assassin’s Creed IV Black Flag.

Индустрия 53
27
38
Комментарии:  38
Ваш комментарий
DenuvOwO

Игра получилась шедевральной, 2 млн — это только начало. Наконец-то Ubisoft на коне

27
hamshut

Не верю)

12
erkins007

Хорошей игре, хорошие продажи. Надеюсь сравнить результаты с шедоус смогут сами)

Клепайте ремейки первых частей, это золотое дно и игрокам зайдет.

Тот же ремейк трилогии Эцио улетит за любые бабки десятками миллионов копий.

10
SERGEY-SP

игра шедевр!И тут не поспоришь даже!

9
Denis Kyokushin

А в Стиме 79к всего🤷

7
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