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Assassin's Creed 4: Black Flag 28.10.2013
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Стелс, От третьего лица, Открытый мир, Песочница
9 10 342 оценки

Assassin's Creed Black Flag Resynced удерживает лидерство в британской рознице вторую неделю подряд

Gruz_ Gruz_

Обновленный приключенческий экшен Assassin’s Creed Black Flag Resynced сохранил за собой первую строчку в свежем чарте физических продаж видеоигр в Великобритании. Проекту Ubisoft удалось полностью повторить успех прошлой недели и защитить статус лидера розничного рынка.

Главными преследователями лидера остаются спортивный симулятор EA Sports FC 26 и шпионский боевик 007 First Light. На этой неделе игры поменялись местами в рейтинге, заняв вторую и третью позиции соответственно. Сразу за ними расположилась Tomodachi Life: Living the Dream, сохранившая за собой четвертое место, в то время как Pokémon Pokopia смогла улучшить свой результат на одну строчку и замкнуть первую пятерку.

Вторая половина десятки лидеров продемонстрировала более активное движение. Гоночная игра Mario Kart World отыграла две позиции и поднялась на шестое место, потеснив хоррор Resident Evil Requiem, который опустился на седьмую строчку. Следом за ними идет стильный шутер Mouse: P.I. for Hire, потерявший одну позицию и занявший восьмое место.

Британский розничный чарт (топ-10):

  1. Assassin’s Creed Black Flag Resynced
  2. FC 26
  3. 007 First Light
  4. Tomodachi Life: Living the Dream
  5. Pokopia
  6. Mario Kart World
  7. Resident Evil Requiem
  8. Mouse: PI for Hire
  9. Pokémon Legends: Z-A
  10. Star Fox

Главным триумфатором недели с точки зрения динамики стала Pokémon Legends: Z-A, которая совершила мощный рывок вверх сразу на семь пунктов и закрепилась на девятой строчке. Замкнула топ-10 космическая аркада Star Fox, потерявшая по сравнению с прошлой неделей одну позицию.

Консоли 85 Индустрия 62
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Комментарии:  3
Ваш комментарий
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Олег Дудин

А толку от их лидерства? Разработчиков всё равно поувольняли.