Assassin's Creed Black Flag Resynced удерживает лидерство в британской рознице вторую неделю подряд

Обновленный приключенческий экшен Assassin’s Creed Black Flag Resynced сохранил за собой первую строчку в свежем чарте физических продаж видеоигр в Великобритании. Проекту Ubisoft удалось полностью повторить успех прошлой недели и защитить статус лидера розничного рынка.
Главными преследователями лидера остаются спортивный симулятор EA Sports FC 26 и шпионский боевик 007 First Light. На этой неделе игры поменялись местами в рейтинге, заняв вторую и третью позиции соответственно. Сразу за ними расположилась Tomodachi Life: Living the Dream, сохранившая за собой четвертое место, в то время как Pokémon Pokopia смогла улучшить свой результат на одну строчку и замкнуть первую пятерку.
Вторая половина десятки лидеров продемонстрировала более активное движение. Гоночная игра Mario Kart World отыграла две позиции и поднялась на шестое место, потеснив хоррор Resident Evil Requiem, который опустился на седьмую строчку. Следом за ними идет стильный шутер Mouse: P.I. for Hire, потерявший одну позицию и занявший восьмое место.
Британский розничный чарт (топ-10):
- Assassin’s Creed Black Flag Resynced
- FC 26
- 007 First Light
- Tomodachi Life: Living the Dream
- Pokopia
- Mario Kart World
- Resident Evil Requiem
- Mouse: PI for Hire
- Pokémon Legends: Z-A
- Star Fox
Главным триумфатором недели с точки зрения динамики стала Pokémon Legends: Z-A, которая совершила мощный рывок вверх сразу на семь пунктов и закрепилась на девятой строчке. Замкнула топ-10 космическая аркада Star Fox, потерявшая по сравнению с прошлой неделей одну позицию.
А толку от их лидерства? Разработчиков всё равно поувольняли.