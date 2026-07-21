Assassin's Creed Black Flag Resynced удерживает лидерство в британской рознице вторую неделю подряд

Обновленный приключенческий экшен Assassin’s Creed Black Flag Resynced сохранил за собой первую строчку в свежем чарте физических продаж видеоигр в Великобритании. Проекту Ubisoft удалось полностью повторить успех прошлой недели и защитить статус лидера розничного рынка.

Главными преследователями лидера остаются спортивный симулятор EA Sports FC 26 и шпионский боевик 007 First Light. На этой неделе игры поменялись местами в рейтинге, заняв вторую и третью позиции соответственно. Сразу за ними расположилась Tomodachi Life: Living the Dream, сохранившая за собой четвертое место, в то время как Pokémon Pokopia смогла улучшить свой результат на одну строчку и замкнуть первую пятерку.

Вторая половина десятки лидеров продемонстрировала более активное движение. Гоночная игра Mario Kart World отыграла две позиции и поднялась на шестое место, потеснив хоррор Resident Evil Requiem, который опустился на седьмую строчку. Следом за ними идет стильный шутер Mouse: P.I. for Hire, потерявший одну позицию и занявший восьмое место.

Британский розничный чарт (топ-10):

Assassin’s Creed Black Flag Resynced FC 26 007 First Light Tomodachi Life: Living the Dream Pokopia Mario Kart World Resident Evil Requiem Mouse: PI for Hire Pokémon Legends: Z-A Star Fox

Главным триумфатором недели с точки зрения динамики стала Pokémon Legends: Z-A, которая совершила мощный рывок вверх сразу на семь пунктов и закрепилась на девятой строчке. Замкнула топ-10 космическая аркада Star Fox, потерявшая по сравнению с прошлой неделей одну позицию.