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Assassin's Creed 4: Black Flag 28.10.2013
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Стелс, От третьего лица, Открытый мир, Песочница
9 10 567 оценок

Assassin's Creed Black Flag Resynced уже завтра получит финальное крупное обновление - с режимом кошмара и New Game+

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27 октября для Assassin's Creed Black Flag Resynced выйдет финальное крупное контентное обновление 1.0.8. Разработчики называют его последним крупным патчем, после которого последуют только правки качества жизни.

Главные новинки — режим «Новая игра+» и «Кошмар». В New Game+ игроки сохранят всё оружие, улучшения, костюмы, флот и прогресс убежища, но форты и туман на карте придётся открывать заново. Сложность будет расти с каждым прохождением, вплоть до NG+++++ (пять раз). Для этого режима добавят отдельную валюту — эскудо, которую можно получить за испытания и сундуки, а также обменять на реалы в магазине.

Режим «Кошмар» превращает игру в жестокую борьбу за выживание. Враги наносят 1.8x больше урона, окно для парирования сокращено, а белая вспышка перед атакой отключена. Дальнобойные противники стреляют чаще, а защита от мгновенной смерти отключена — даже с полным здоровьем один выстрел может убить. Скрытность тоже усложнили: враги быстрее замечают игрока, лучше слышат шаги, а для укрытия на высоте нужно находиться не менее чем в 6 метрах над противником. На море весь урон увеличен, подводные акулы и медузы бьют больнее, а кислород расходуется быстрее.

Также в игру вернут анимации добиваний из оригинала, включая скрытый клинок, безоружные атаки, меч и пистолет-клинок. Добавили новые косметические предметы, включая скины питомцев и безделушки, а также спрятали новые сундуки сообщества с особыми наградами — подсказок к ним не будет.

Помимо контента, патч исправит множество ошибок: от застревания в прицеливании до исчезающих квестов и проблем с сохранением в офлайн-режиме. Размер обновления: 15,5 ГБ на Xbox Series X|S, 4,5 ГБ на PS5, 4,3 ГБ на PC и 2,1 ГБ в Steam.

Полный список изменений разработчики опубликовали на своём официальном сайте.

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