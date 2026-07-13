Assassin's Creed: Black Flag Resynced возглавила британские чарты продаж

Приключенческий экшен Assassin’s Creed: Black Flag Resynced возглавел еженедельный рейтинг продаж видеоигр в Великобритании. Соответствующие данные опубликовала аналитическая компания GfK.

Новинке удалось сместить на вторую строчку шпионский экшен 007 First Light, который при этом сохраняет высокую динамику продаж. Официальная статистика не содержит точного распределения долей рынка между целевыми платформами, однако, по оценкам экспертов, продажи распределились следующим образом: PS5 — 84%, Xbox Series — 15%, ПК — 1%.

Резкое доминирование платформы от Sony объясняется спецификой методологии GfK, которая учитывает исключительно продажи игр на физических носителях. В сегментах ПК и Xbox розничные продажи дисков в последние годы практически сошли на нет из-за тотального перехода пользователей в цифровые магазины.

Высокие продажи в Великобритании закрепили стартовый успех экшена. Напомним, что в первые 24 часа после релиза Assassin’s Creed: Black Flag Resynced разошлась тиражом в 2 миллиона копий по всему миру.