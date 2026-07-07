Assassin's Creed Black Flag Resynced выглядит потрясающе - новые видеоролики сравнивают ремейк с оригиналом

Ubisoft отсчитывает последние часы до выхода Assassin's Creed Black Flag Resynced, и в сети появились очень интересные сравнения с оригинальным релизом. Кадры показывают одно: культовое приключение Эдварда Кенуэя претерпело масштабную трансформацию.

Видео сравнивают обе версии игры, начиная с вступительных кат-сцен, исследования и, наконец, первых геймплейных сегментов. Новые кадры были записаны на PS5 Pro в режиме производительности, что позволяет наглядно увидеть масштаб изменений, внесённых Ubisoft.

Различия заметны практически на каждом шагу. Assassin's Creed Black Flag Resynced предлагает значительно более детализированные модели персонажей, значительно улучшенные текстуры, современное освещение, более насыщенную растительность, а также более впечатляющие отражения и воду. Карибский бассейн выглядит значительно естественнее, а города и джунгли достигли совершенно нового уровня качества.

Но дело не только в графике. Ubisoft также подготовила ряд изменений в самом игровом процессе. Игроки получат обновлённую боевую систему, улучшенную скрытность, расширенный паркур, новые активности, дополнительный сюжетный контент и ряд улучшений, которые сделают возвращение к Black Flag не просто ностальгическим путешествием.

Первые видео лишь подтверждают, что Assassin's Creed Black Flag Resynced — это не просто ремастер. Ubisoft подготовила полноценный ремейк одной из самых любимых частей серии. Если финальная версия оправдает ожидания, поклонников пиратских приключений ждёт приятный сюрприз.