Assassin's Creed Black Flag Resynced вызвал споры среди фанатов по причине спорного дизайна куртизанок

Компания Ubisoft готовится к выпуску обновленной версии популярной игры про пиратов под названием Assassin's Creed Black Flag Resynced. Релиз проекта запланирован на 9 июля 2026 года. Недавно в социальных сетях разгорелись бурные обсуждения вокруг измененных визуальных моделей персонажей.

Пользователи обратили внимание на внешность куртизанок в новых материалах по игре. Часть аудитории выразила недовольство тем, что разработчики сделали этих неигровых персонажей более полными и менее привлекательными по сравнению с оригинальной версией. Некоторые геймеры посчитали это проявлением цензуры и следованием современным социальным трендам. В комментариях звучат призывы бойкотировать проект, так как, по мнению недовольных игроков, студия намеренно ухудшает визуальную составляющую.

В то же время другие представители игрового сообщества не видят в подобных изменениях проблемы. Защитники такого решения отмечают, что измененная комплекция может быть исторически достоверной для той эпохи, поскольку полнота часто ассоциировалась с достатком. Также пользователи подчеркивают, что речь идет о второстепенных персонажах, с которыми игроки взаимодействуют всего 1 или 2 раза за весь период прохождения сюжета, и это не должно влиять на общее восприятие продукта.