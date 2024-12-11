Assassin's Creed IV: Black Flag получила поддержку достижений в Steam

Как стало известно, сегодня PC-версия Assassin's Creed IV: Black Flag получила поддержку достижений Steam.
Игра получила такой же набор достижений, как и на других платформах. Примечательно, что на добавление достижений издателю потребовалось целых 11 лет с момента релиза игры, при этом некоторых из них связаны с мультиплеером - их уже нельзя получить.
Ранее надежный инсайдер Том Хендерсон сообщал о том, что Ubisoft работает над ремейком игры, который планировался к выходу в 2025-м году.
Надо перепройти легенду
еще в Unity и Valgalla появились ачивки! а вообще надо во все части добавить
И в Far Cry 3-4-5
А сохранения так и лежат в юплей..?!
хахахах, после 10 лет добавить мдаааааааа
Ну что ж, могу только пожелать удачи людям которые хотят выбить всё на сетевых достижениях при мёртвом онлайне.
Там есть лютое достижение, по условиям которого нужно сыграть во все режимы сетевой игры и использовать все способности...
Пацаны а если не играл, стоит начинать? Или есть альтернативы лучше по графоны и геймплею???
Чёт долго они добавляли ашь 11 лет, не понятно зачем они навязывают два клиента в одиночных играх, при том что нельзя запустить по отдельности, у меня так акк стим помер старый который не пользуюсь и те игры что были куплены финита, есть конечно лайф хак как запустить игру без стима но нужны файлы игр а их не так просто найти.