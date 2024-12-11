Assassin's Creed IV: Black Flag получила поддержку достижений в Steam

Как стало известно, сегодня PC-версия Assassin's Creed IV: Black Flag получила поддержку достижений Steam.

Игра получила такой же набор достижений, как и на других платформах. Примечательно, что на добавление достижений издателю потребовалось целых 11 лет с момента релиза игры, при этом некоторых из них связаны с мультиплеером - их уже нельзя получить.

Ранее надежный инсайдер Том Хендерсон сообщал о том, что Ubisoft работает над ремейком игры, который планировался к выходу в 2025-м году.