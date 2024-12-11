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Assassin's Creed 4: Black Flag 28.10.2013
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Стелс, От третьего лица, Открытый мир, Песочница
9 9 032 оценки

Assassin's Creed IV: Black Flag получила поддержку достижений в Steam

AceTheKing
Новости

Как стало известно, сегодня PC-версия Assassin's Creed IV: Black Flag получила поддержку достижений Steam.

Игра получила такой же набор достижений, как и на других платформах. Примечательно, что на добавление достижений издателю потребовалось целых 11 лет с момента релиза игры, при этом некоторых из них связаны с мультиплеером - их уже нельзя получить.

Ранее надежный инсайдер Том Хендерсон сообщал о том, что Ubisoft работает над ремейком игры, который планировался к выходу в 2025-м году.

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9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Queenessy

Надо перепройти легенду

4
Denzel58

еще в Unity и Valgalla появились ачивки! а вообще надо во все части добавить

2
lowkek

И в Far Cry 3-4-5

2
SoRaS3

А сохранения так и лежат в юплей..?!

1
ilya6969

хахахах, после 10 лет добавить мдаааааааа

1
Stinger_Max

Ну что ж, могу только пожелать удачи людям которые хотят выбить всё на сетевых достижениях при мёртвом онлайне.

1
Mikharein

Там есть лютое достижение, по условиям которого нужно сыграть во все режимы сетевой игры и использовать все способности...

1
MаnGo

Пацаны а если не играл, стоит начинать? Или есть альтернативы лучше по графоны и геймплею???

0
kotasha

Чёт долго они добавляли ашь 11 лет, не понятно зачем они навязывают два клиента в одиночных играх, при том что нельзя запустить по отдельности, у меня так акк стим помер старый который не пользуюсь и те игры что были куплены финита, есть конечно лайф хак как запустить игру без стима но нужны файлы игр а их не так просто найти.

-1