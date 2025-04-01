Авторитетный инсайдер порекомендовал не возлагать больших надежд на ремейк Black Flag

Как утверждают многочисленные журналисты и инсайдеры, Ubisoft сейчас работает над ремейком Assassin's Creed 4: Black Flag. На самом деле, по словам одного авторитетного инсайдера, не стоит завышать своих ожиданий по отношению к игре.
Так, популярный французский блогер j0nathan в прошлом не раз доказывал, что хорошо знаком с планами Ubisoft и предоставляет вполне достоверную информацию. По его словам, в ремейке Black Flag не будет никаких существенных изменений или совершенно новых игровых механик, а также истории.
Если верить его словам, Project Obsidian (кодовое название ремейка AC 4: Black Flag) не сравнится с такими ремейками, как Resident Evil 2 или FF7, поскольку предложит лишь улучшенную графику и незначительные улучшения геймплея, но сама игра в целом не изменится.
"улучшенную графику и незначительные улучшения геймплея"
Так и хорошо, блин. Это ж Юбики, историю они точно всрут.
Тогда это просто ремастер,
Если речь о ремейке, то вероятно графика будет тотально переделана с нуля , чтобы не быть ремастером :)
То что ты описываешь и есть ремастер. Все ремастеры фокусируются на переделке графики. Где сильнее, где слабее переделка. Но сути не меняет. Это всё равно ремастер.
Чтобы не быть ремастером, нужно с нуля пересобрать вообще всю игру целиком. Тотально поменять графику недостаточно.
Ремастеры не фокусируются на переделке(тотальной) графики-в ремастерах улучшают разрешение/фпс/тени и другое по мелочи(т.е косметические изменения как правило)-где-то чуть больше где-то чуть меньше-в зависимости от возраста игры (last of us 1 remastered/horizon zero dawn remastered/spider-man remasterted)
Римейк-сделанная с нуля игра на основе старой-с измененной графикой(соответствующей текущему поколению) и переделкой механик(если таковые требуются)-см.Last of us 1 remake/resident evil 2 3/ mafia remake/dead space/
Поменять тотально графику как раз достаточно если игра относительно новая(см. dead space remake-механики там не изменены)...если она сильно устаревшая-то само собой помимо графики меняют и механики-см.resident evil 2 3 remake-все упирается в возраст игр.
Естественно чем старше игра тем разительнее будут изменения.
Понял, значит если Ридли скот переснимет один в один гладиатора с максимально похожими актерами, декорациями , идентичным сценарием, то он снимет и выпустит в прокат ремастер, а не ремейк :) раньше был уверен, что ремастеринг фильмов под 4к и с улучшенными эффектами, улучшение качества музыки и игр из оригинальных исходников это и есть ремастер, а когда улучшают не из оригинального исходника , а создают с нуля, то ремейк :)
Есть такое как графический ремастер. Типо Halo. Когда графон полностью переделан а всё остальное не тронуто. Может такое будет. Они уже AC3 так делали. И его засрали все.
Ну так нам и не надо изменения самой игры, достаточно сделать её на последнем движке со всеми улучшениями)
Единственное что было убого в оригинале, так это города.
И количество миссий со слежкой
Единственное что в ней убого так это вся игра, так и не понял почему именно ее обожают. Для меня самая лучшая до сих считается Unity
1. пираты. пиратов любят все практически. 2. управление кораблём. На тот период я не помню что бы можно было бы где то управлять короблём в играх на тот год это было необычно и что то новое крутое. морские битвы и.т.д. Джунгли. красиво все, персонаж норм. плюсов много в этой игре. В Юнити был красивый лишь паркур и графика. сюжет там рваный и вырезанный. Дали бы больше времени, игра была бы шедевром.
Корсары? Не, не слышал)
Ну да, AC 3 идёт на фиг, всё понятно.
Почему не измениться? Ещё как изменится, особенно ценник в 7.000 рублей
тогда это просто ремастер получается
вот и славно. только добавили бы ещё другие корабли
Я вообще не очень понимаю для чего делать рем не сильно старой игры? Не, ну понятно, что для продажи хомячкам ещё раз, но "ребят, камон!"
Ей больше десяти лет
Старина, это не дюк нюкем 3д, например, которому уже около 25. Эта игра (я про юбиков уже) до сих пор запускается. И сильно лучше она не станет, увы.
Короче, по типу первой Гирзы будет - Ультимат Эдишн. Но мне пойдёт!
Ну если они добавят больше контента (кроме сундуков и аванпостов) в городах, возможно даже будет неплохо.
Но я им и их ремейкам очень не доверяю.
"Авторитетный инсайдер порекомендовал не возлагать больших надежд на ремейк Black Flag" как и на любую другую игру современной Ubisoft.
RE 2 и FF7 игры 20-25 летней давности вышедшие еще на пс1(!!!)-естественно их римейки выглядят сильно отличные от оригинала-банально из-за возраста и устаревших механик...Блэг Флег кросгенн-игра(пс3/пс4)-вышедшая на стыке поколений чуть более 10 лет назад...естественно там не будет таких серьезных изменений т.к банально прошло не так много времени.
А не помешало бы. Одна дроч с преследованиями и слежкой чего стоит.
Но блекфлаг вроде выглядел довольно скромно в плане текстур и моделек даже на дату , думаю разница в ремейке будет кардинальной .
Так это ремастер получается
А, ну ладно тогда.
Ожидать чего-то сейчас от юбиков... а еще есть такие наивные хех, давно известно что они срут там где кушают.
Ну хоть здесь юбики не напортачат.
А нахер он тогда нужен вообще?)
Доить деньги с гоев. Очевидно же.
До сих пор в памяти живы морские шанти, которые пела команда корабля, особенно Drunken Sailor (6:23), — порой сама всплывает а памяти:
Только дураки надеялись на иное)
бл%ть это компания кала никак не хочет умереть...
Да мы вообщем то и на сам убейсофт ничего не возлагаем уже давно
Так там ремастер будет. Откуда про ремейк пишут я хз.
Интересно, а Пузикс оставят, или удалят?
Подтянуть графику/ эффекты до современного уровня, и всё будет прекрасно - игра до сих пор хорошо выглядит, а в некоторых местах просто загляденье - в том же море, к примеру)
Зачем тогда ремейчить графику?
Чтобы довести до современного уровня те же текстуры - эффекты, до качественного 4K уровня, постобработки. Да, выглядит хорошо, даже сегодня, но может лучше)
начинал ее несколько раз и не смог играть из-за сильной тряски камеры
Туда впихнут небинарных пиратов, викинго-негров, сильных и незваисимых женщин и тупых бинарных нормальных парней? // Муртаз Гоциридзе
Ну негр там был. Длс с Адевале скучное чего стоит)