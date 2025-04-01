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Assassin's Creed 4: Black Flag 28.10.2013
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Стелс, От третьего лица, Открытый мир, Песочница
9 9 322 оценки

Авторитетный инсайдер порекомендовал не возлагать больших надежд на ремейк Black Flag

Gruz_ Gruz_

Как утверждают многочисленные журналисты и инсайдеры, Ubisoft сейчас работает над ремейком Assassin's Creed 4: Black Flag. На самом деле, по словам одного авторитетного инсайдера, не стоит завышать своих ожиданий по отношению к игре.

Так, популярный французский блогер j0nathan в прошлом не раз доказывал, что хорошо знаком с планами Ubisoft и предоставляет вполне достоверную информацию. По его словам, в ремейке Black Flag не будет никаких существенных изменений или совершенно новых игровых механик, а также истории.

Если верить его словам, Project Obsidian (кодовое название ремейка AC 4: Black Flag) не сравнится с такими ремейками, как Resident Evil 2 или FF7, поскольку предложит лишь улучшенную графику и незначительные улучшения геймплея, но сама игра в целом не изменится.

33
47
Комментарии: 47
Ваш комментарий
Кей Овальд

"улучшенную графику и незначительные улучшения геймплея"
Так и хорошо, блин. Это ж Юбики, историю они точно всрут.

19
FireShow3500

Тогда это просто ремастер,

8
Антон Радикалушкин

Если речь о ремейке, то вероятно графика будет тотально переделана с нуля , чтобы не быть ремастером :)

-2
Janekste Антон Радикалушкин

То что ты описываешь и есть ремастер. Все ремастеры фокусируются на переделке графики. Где сильнее, где слабее переделка. Но сути не меняет. Это всё равно ремастер.

Чтобы не быть ремастером, нужно с нуля пересобрать вообще всю игру целиком. Тотально поменять графику недостаточно.

1
kinoman and gamer Janekste

Ремастеры не фокусируются на переделке(тотальной) графики-в ремастерах улучшают разрешение/фпс/тени и другое по мелочи(т.е косметические изменения как правило)-где-то чуть больше где-то чуть меньше-в зависимости от возраста игры (last of us 1 remastered/horizon zero dawn remastered/spider-man remasterted)

Римейк-сделанная с нуля игра на основе старой-с измененной графикой(соответствующей текущему поколению) и переделкой механик(если таковые требуются)-см.Last of us 1 remake/resident evil 2 3/ mafia remake/dead space/

Поменять тотально графику как раз достаточно если игра относительно новая(см. dead space remake-механики там не изменены)...если она сильно устаревшая-то само собой помимо графики меняют и механики-см.resident evil 2 3 remake-все упирается в возраст игр.

Естественно чем старше игра тем разительнее будут изменения.

3
Антон Радикалушкин Janekste

Понял, значит если Ридли скот переснимет один в один гладиатора с максимально похожими актерами, декорациями , идентичным сценарием, то он снимет и выпустит в прокат ремастер, а не ремейк :) раньше был уверен, что ремастеринг фильмов под 4к и с улучшенными эффектами, улучшение качества музыки и игр из оригинальных исходников это и есть ремастер, а когда улучшают не из оригинального исходника , а создают с нуля, то ремейк :)

1
cthulhu42 Антон Радикалушкин

Есть такое как графический ремастер. Типо Halo. Когда графон полностью переделан а всё остальное не тронуто. Может такое будет. Они уже AC3 так делали. И его засрали все.

1
hamshut

Ну так нам и не надо изменения самой игры, достаточно сделать её на последнем движке со всеми улучшениями)

5
bysaturn

Единственное что было убого в оригинале, так это города.

5
FireShow3500

И количество миссий со слежкой

8
CRAZY rock GAME

Единственное что в ней убого так это вся игра, так и не понял почему именно ее обожают. Для меня самая лучшая до сих считается Unity

-17
ALEX-220 CRAZY rock GAME
так и не понял почему именно ее обожают.

1. пираты. пиратов любят все практически. 2. управление кораблём. На тот период я не помню что бы можно было бы где то управлять короблём в играх на тот год это было необычно и что то новое крутое. морские битвы и.т.д. Джунгли. красиво все, персонаж норм. плюсов много в этой игре. В Юнити был красивый лишь паркур и графика. сюжет там рваный и вырезанный. Дали бы больше времени, игра была бы шедевром.

6
antonborisov198 ALEX-220
На тот период я не помню что бы можно было бы где то управлять короблём в играх на тот год это было необычно и что то новое крутое. морские битвы и.т.д.

Корсары? Не, не слышал)

1
Sider999 ALEX-220
управление кораблём. На тот период я не помню что бы можно было бы где то управлять короблём в играх на тот год это было необычно и что то новое крутое. морские битвы и.т.д.

Ну да, AC 3 идёт на фиг, всё понятно.

0
CRAZY rock GAME

Почему не измениться? Ещё как изменится, особенно ценник в 7.000 рублей

5
Taicho

тогда это просто ремастер получается

1
Дмитрий Дементье

вот и славно. только добавили бы ещё другие корабли

1
Doctor_Zloi

Я вообще не очень понимаю для чего делать рем не сильно старой игры? Не, ну понятно, что для продажи хомячкам ещё раз, но "ребят, камон!"

1
vanтт

Ей больше десяти лет

0
Doctor_Zloi vanтт

Старина, это не дюк нюкем 3д, например, которому уже около 25. Эта игра (я про юбиков уже) до сих пор запускается. И сильно лучше она не станет, увы.

0
Alex Spector

Короче, по типу первой Гирзы будет - Ультимат Эдишн. Но мне пойдёт!

0
Dust220

Ну если они добавят больше контента (кроме сундуков и аванпостов) в городах, возможно даже будет неплохо.

Но я им и их ремейкам очень не доверяю.

0
Balmont92

"Авторитетный инсайдер порекомендовал не возлагать больших надежд на ремейк Black Flag" как и на любую другую игру современной Ubisoft.

0
kinoman and gamer

RE 2 и FF7 игры 20-25 летней давности вышедшие еще на пс1(!!!)-естественно их римейки выглядят сильно отличные от оригинала-банально из-за возраста и устаревших механик...Блэг Флег кросгенн-игра(пс3/пс4)-вышедшая на стыке поколений чуть более 10 лет назад...естественно там не будет таких серьезных изменений т.к банально прошло не так много времени.

0
spaMER_ID

А не помешало бы. Одна дроч с преследованиями и слежкой чего стоит.

1
Антон Радикалушкин

Но блекфлаг вроде выглядел довольно скромно в плане текстур и моделек даже на дату , думаю разница в ремейке будет кардинальной .

1
Никита Дроздоvv

Так это ремастер получается

0
Капеллиместари

А, ну ладно тогда.

0
Unmuted

Ожидать чего-то сейчас от юбиков... а еще есть такие наивные хех, давно известно что они срут там где кушают.

0
SOLUS5678

Ну хоть здесь юбики не напортачат.

0
antonborisov198
По его словам, в ремейке Black Flag не будет никаких существенных изменений или совершенно новых игровых механик, а также истории.

А нахер он тогда нужен вообще?)

0
Sider999

Доить деньги с гоев. Очевидно же.

0
0Leks0

До сих пор в памяти живы морские шанти, которые пела команда корабля, особенно Drunken Sailor (6:23), — порой сама всплывает а памяти:

0
Sider999

Только дураки надеялись на иное)

0
Деиман

бл%ть это компания кала никак не хочет умереть...

0
romylq

Да мы вообщем то и на сам убейсофт ничего не возлагаем уже давно

0
Garris1304

Так там ремастер будет. Откуда про ремейк пишут я хз.

0
Denis Kyokushin

Интересно, а Пузикс оставят, или удалят?

-1
pavloalex

Подтянуть графику/ эффекты до современного уровня, и всё будет прекрасно - игра до сих пор хорошо выглядит, а в некоторых местах просто загляденье - в том же море, к примеру)

-1
vanтт

Зачем тогда ремейчить графику?

0
pavloalex vanтт

Чтобы довести до современного уровня те же текстуры - эффекты, до качественного 4K уровня, постобработки. Да, выглядит хорошо, даже сегодня, но может лучше)

0
hangloose

начинал ее несколько раз и не смог играть из-за сильной тряски камеры

-2
Пользователь ВКонтакте

Туда впихнут небинарных пиратов, викинго-негров, сильных и незваисимых женщин и тупых бинарных нормальных парней? // Муртаз Гоциридзе

-2
Sider999

Ну негр там был. Длс с Адевале скучное чего стоит)

0