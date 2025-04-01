Авторитетный инсайдер порекомендовал не возлагать больших надежд на ремейк Black Flag

Как утверждают многочисленные журналисты и инсайдеры, Ubisoft сейчас работает над ремейком Assassin's Creed 4: Black Flag. На самом деле, по словам одного авторитетного инсайдера, не стоит завышать своих ожиданий по отношению к игре.

Так, популярный французский блогер j0nathan в прошлом не раз доказывал, что хорошо знаком с планами Ubisoft и предоставляет вполне достоверную информацию. По его словам, в ремейке Black Flag не будет никаких существенных изменений или совершенно новых игровых механик, а также истории.

Если верить его словам, Project Obsidian (кодовое название ремейка AC 4: Black Flag) не сравнится с такими ремейками, как Resident Evil 2 или FF7, поскольку предложит лишь улучшенную графику и незначительные улучшения геймплея, но сама игра в целом не изменится.