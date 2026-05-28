Авторы Assassin's Creed Black Flag Resynced уверены, что игра выделится даже на фоне других пиратских проектов

Разработчики Assassin’s Creed Black Flag Resynced считают, что ремейк сможет выделиться среди современных пиратских игр благодаря уникальному сочетанию элементов серии Assassin’s Creed и классических морских приключений.

Геймдиректор проекта Ричард Найт заявил, что главное отличие Black Flag заключается не только в пиратской тематике, но и в истории Эдварда Кенуэя. По его словам, персонаж постоянно движется вперёд, совершает ошибки и постепенно меняется, что делает сюжет более эмоциональным и масштабным.

Найт отметил, что в начале игры Эдвард руководствуется исключительно жаждой денег и стремлением выбраться из бедности, однако позже сталкивается с идеями ассасинов, из-за чего внутри героя возникает серьёзный конфликт.

По мнению Ubisoft, именно сочетание истории ассасина и полноценного пиратского приключения делает Black Flag уникальной даже на фоне Sea of Thieves, Skull and Bones и Windrose. Разработчики уверены, что ни одна другая игра не объединяет эти элементы так, как это делает Black Flag.

В студии также подчеркнули, что большинство современных пиратских проектов делают ставку на онлайн-сражения и PvP, тогда как Black Flag Resynced остаётся сюжетным приключением с исследованием мира, морскими боями и акцентом на персонажах.

Релиз Assassin’s Creed Black Flag Resynced состоится 9 июля.