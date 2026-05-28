Assassin's Creed 4: Black Flag 28.10.2013
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Стелс, От третьего лица, Открытый мир, Песочница
Авторы Assassin's Creed Black Flag Resynced уверены, что игра выделится даже на фоне других пиратских проектов

IKarasik IKarasik

Разработчики Assassin’s Creed Black Flag Resynced считают, что ремейк сможет выделиться среди современных пиратских игр благодаря уникальному сочетанию элементов серии Assassin’s Creed и классических морских приключений.

Геймдиректор проекта Ричард Найт заявил, что главное отличие Black Flag заключается не только в пиратской тематике, но и в истории Эдварда Кенуэя. По его словам, персонаж постоянно движется вперёд, совершает ошибки и постепенно меняется, что делает сюжет более эмоциональным и масштабным.

Найт отметил, что в начале игры Эдвард руководствуется исключительно жаждой денег и стремлением выбраться из бедности, однако позже сталкивается с идеями ассасинов, из-за чего внутри героя возникает серьёзный конфликт.

По мнению Ubisoft, именно сочетание истории ассасина и полноценного пиратского приключения делает Black Flag уникальной даже на фоне Sea of Thieves, Skull and Bones и Windrose. Разработчики уверены, что ни одна другая игра не объединяет эти элементы так, как это делает Black Flag.

В студии также подчеркнули, что большинство современных пиратских проектов делают ставку на онлайн-сражения и PvP, тогда как Black Flag Resynced остаётся сюжетным приключением с исследованием мира, морскими боями и акцентом на персонажах.

Релиз Assassin’s Creed Black Flag Resynced состоится 9 июля.

Комментарии:  11
ОгурчикЮрец

Каких проектов?

Что, прямо так много пиратских игр выходит? Да, была Windrose, и неплохая, и всё.

Или он про великую АААА-игру, которую за 90% отдавали?

Они ничего нового не придумали, взяв просто свою удачную игру. И теперь будут это так превозносить, как будто изобрели колесо.

Молодцы, если получится.

В студии также подчеркнули, что большинство современных пиратских проектов делают ставку на онлайн-сражения и PvP

Какие это проекты?

"World of Sea Battle" - Эта и то лучше смотрится их АААА-проекта.

"Sea of Thieves" - Так же неплохая, и все так же лучше их АААА-проекта. 300 тысяч отзывов не дадут соврать.

"Windrose" - Тут я почему-то уверен, что они не переплюнут 200К на старте. Ну, тут не очень сравнение: эта игра копейки стоит.

Кемпритдж

Пока сам себя не похвалишь, никто не похвалит.

Антон Радикалушкин

Аналогов нет, как и аналогов нет у корсаров. Каждый проект по своему уникален

era aoi

Когда убики такое заявляют, это повод напрячься. Так то блек флаг это редкая игра от них, которую вспоминают с любовью, но пока для меня это выглядит как попытка по быстрому срубить лёгкого бабла.

Mranabiz

На фоне каких других то? Намек на вайндроуз? Ну да, достижение будет выделиться на фоне сырой выживали в раннем доступе сделанной из ассэтов и такой то матери и по цене палки колбасы..

