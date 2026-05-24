Assassin's Creed 4: Black Flag 28.10.2013
Black Flag Resynced подверглась критике за низкое качество кат-сцен в новом контенте

monk70 monk70

Похоже, Ubisoft делает все правильно с Assassin’s Creed: Black Flag Resynced. Благодаря великолепному визуальному обновлению и небольшим изменениям в боевой системе, почти всё изменилось к лучшему.

Однако фанаты всё ещё высказывают критику в адрес ремейка. Начнём с того, что недавно стало популярным обсуждение удаления Ubisoft возможности боя со скрытым клинком, а после последних превью многие публично раскритиковали качество кат-сцен в некоторых моментах игры.

В частности, фанаты раскритиковали сюжетную линию Люси Болдуин, которая является новым дополнением к истории Assassin’s Creed 4: Black Flag.

Поскольку данного сюжета в оригинальной игре не было, кат-сцены вернулись к стилю последних RPG Assassin’s Creed, печально известных своими безжизненными диалогами с минимальным использованием технологии захвата движений.

По сравнению с другими кат-сценами, очевидно, что Эдвард Кенуэй и Люси Болдуин здесь не так выразительны, как другие персонажи игры. Этот контраст особенно заметен для самого Эдварда, поскольку в оригинальных кат-сценах у него такой же уровень мимики. Как и ожидалось, фанаты не очень хорошо восприняли новые кат-сцены.

Интересно, что Ubisoft, похоже, также внесла подобные изменения и в другие разделы игры. Как отмечает The Hidden One в Твиттере, одна сюжетная миссия была обновлена ​​дополнительным диалогом между Адевале и Эдвардом, в результате чего получились те же роботизированные кат-сцены, что и в эпоху RPG Assassin’s Creed.

Этой кат-сцены не было в оригинальной игре, и, похоже, многие считают, что Ubisoft было бы лучше вообще её исключить. Многие также отмечают, что Ubisoft повторно использовала позу Кассандры из Assassin’s Creed Odyssey для Эдварда в одной из этих кат-сцен.

Комментарии:  22
DenuvOwO

Опять фанатики трясутся...

Господин Лидер Мур

черный флаг будет лучше ремейка готики и 007

Samson48

В игре дождь выглядит убого, уже который раз вижу его в роликах, просто режет глаза эти белые линии на экране, словно рябь.

TheCalvariam

снова жижанула - д*рьмософт

TheCalvariam

Saturation перекручена явно, очень кислотная картинка, прям перегрузка цветастости, особенно это видно на зелёных оттенках и оранжево-жёлтых.

