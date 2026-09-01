Black Flag Resynced получает обновление 1.0.7 с новыми косметическими опциями и четвероногим компаньоном

Assassin's Creed Black Flag Resynced готовится получить обновление 1.0.7, которое включает в себя косметические улучшения, нового животного-компаньона и десятки исправлений, повышающих стабильность, игровой процесс и качество графики на всех платформах.

Ubisoft анонсировала предстоящий релиз обновления 1.0.7 для Assassin's Creed Black Flag Resynced, которое будет доступно для всех платформ начиная с 17:00 МСК. Что касается размера, то на Xbox Series X|S игра будет довольно большой (15,26 ГБ), на PS5 — 1,53 ГБ, а на ПК — от 2 до 3,8 ГБ в зависимости от платформы.

Наиболее заметной новой функцией является возможность скрывать оружие Эдварда, одна из самых частых просьб сообщества после духовой трубки, добавленной в предыдущем патче. Огнестрельное оружие теперь также можно визуально отключить в меню, что позволяет игрокам сохранить более чистый внешний вид или вид, соответствующий определённым сюжетным контекстам.

Ещё одна долгожданная функция в плане эстетики — возможность отключить визуальные эффекты пассивных бонусов. В результате яркие ауры, окружающие Эдварда, когда он носит определённые предметы, которые часто считаются слишком навязчивыми, теперь можно полностью убрать для более чистого визуального восприятия.

Обновление также представляет небольшой сюрприз: нового «пушистого друга», которого нужно спасти «где-то на Карибах», после чего он сможет присоединиться к Эдварду в его логове.

Помимо основных новых функций, обновление 1.0.7 включает в себя длинный список исправлений и улучшений, начиная от игрового процесса и стабильности и заканчивая графикой, звуком, пользовательским интерфейсом и доступностью. Среди наиболее заметных исправлений — проблемы с кораблями, появляющимися за пределами карты, «воскрешением» врагов после дымовых шашек, непредсказуемым поведением животных, периодическими сбоями на PS5 и Steam Deck, а также многочисленными ошибками, связанными с основными и побочными миссиями, включая некоторые, которые могли блокировать продвижение.