Black Flag Resynced собрала 100 тыс игроков онлайн в Steam, став лучшей игрой серии

Assassin's Black Flag Resynced вышла, и уже сейчас кажется, что у Ubisoft может получиться хит. Ремейк вышел несколько часов назад в Steam и уже собрала 100 тысяч игроков онлайн.
Это значительное число по многим причинам. Прежде всего, оригинальная Black Flag могла только мечтать о таких высотах в Steam. Предшественница Resynced достигла пика в 16 000 одновременных игроков на момент запуска, а это значит, что Resynced уже зарегистрировала в пять раз больше игроков, чем пиковое значение оригинала.
Дебютное количество игроков в Resynced также невероятно велико для любой однопользовательской игры в Steam, будь то Assassin's Creed или другая. Это число уже ставит ее в пятёрку лучших однопользовательских игр, выпущенных в 2026 году, с наибольшим пиковым количеством игроков. Только Resident Evil Requiem, Mewgenics, Subnautica 2 и конкурирующая пиратская игра Windrose превзошли этот показатель.
Точно хит?
Да и 100к там нет 😁
Возвращение легенды. как же кайфово снова залететь в мир от юбисофт даже спустя столько лет, они все еще мастодонты жанра
Юбисофт исправляется, молодцы
Оригинальная игра запускалась в собственном сервисе Юбисофт, а в Стиме выходила с опозданием, поэтому сравнение не совсем корректно.
Единственное что меня смутило, так это точно там dlss 4.5 используется? Просто на "качество" выглядит шакально, как будто длсс 3.0 что-ли)) Про генерацию кадров вообще молчу, там дикий инпутлаг.
Не знаю, может драйвер опять обосрался или нет)