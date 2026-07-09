Black Flag Resynced собрала 100 тыс игроков онлайн в Steam, став лучшей игрой серии

Assassin's Black Flag Resynced вышла, и уже сейчас кажется, что у Ubisoft может получиться хит. Ремейк вышел несколько часов назад в Steam и уже собрала 100 тысяч игроков онлайн.

Это значительное число по многим причинам. Прежде всего, оригинальная Black Flag могла только мечтать о таких высотах в Steam. Предшественница Resynced достигла пика в 16 000 одновременных игроков на момент запуска, а это значит, что Resynced уже зарегистрировала в пять раз больше игроков, чем пиковое значение оригинала.

Дебютное количество игроков в Resynced также невероятно велико для любой однопользовательской игры в Steam, будь то Assassin's Creed или другая. Это число уже ставит ее в пятёрку лучших однопользовательских игр, выпущенных в 2026 году, с наибольшим пиковым количеством игроков. Только Resident Evil Requiem, Mewgenics, Subnautica 2 и конкурирующая пиратская игра Windrose превзошли этот показатель.