Black Flag Resynced уже превзошла годовой прогноз Ubisoft - продано 3,5 миллионов копий за 2 недели

Даже Ubisoft, кажется, удивлена, что геймеры так сильно хотели возвращения классической Assassin's Creed. Assassin's Creed Black Flag Resynced разошлась тиражом в 3,5 миллиона копий за 14 дней, уже превзойдя внутренние прогнозы продаж издателя на весь год.

Генеральный директор Ив Гиймо заявил в последнем финансовом отчёте компании:

Успешный запуск Assassin's Creed Black Flag Resynced в начале июля, осуществлённый студией Vantage Studios, является обнадёживающим подтверждением» новой корпоративной структуры Ubisoft. Эта игра является самой высоко оценённой игрой серии Assassin's Creed со времён оригинальной Black Flag, и мы очень довольны похвалой, которую она получила от игроков. Спустя две недели игра уже превзошла наши годовые ожидания.



Хочу от всей души поблагодарить команды, чей талант и преданность делу помогли воплотить её в жизнь. Этот запуск демонстрирует непреходящую популярность бренда Assassin’s Creed, а также первые преимущества нашей продолжающейся трансформации и стремления к предоставлению высококачественных игровых впечатлений.

Black Flag Resynced — первая игра серии Assassin's Creed, достигшая отметки в 100 000 одновременных игроков в Steam. По данным Ubisoft, «это привело к исторически высокому показателю продаж франшизы на ПК, в первую очередь на рынках США и Китая».

В рамках финансового отчёта Ubisoft объявила о чистой выручке в размере 256 миллионов евро за первый квартал финансового года, что «на 9% меньше, чем годом ранее, и немного выше прогноза». Примечательно, что это не включает в себя рост продаж Black Flag Resynced, которая вышла сразу после начала второго квартала. Вместо этого, выручка за первый квартал была «обусловлена ​​рекордными показателями Invincible: Guarding the Globe», мобильной ролевой игры в жанре idle RPG.

Однако очевидно, что Ubisoft ожидает, что инвесторы будут довольны результатами Resynced в следующем квартале.