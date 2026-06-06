Black Flag Resynced выходит за рамки ремейка: Ubisoft обещает паркур уровня Shadows и новую сюжетную линию

Чем ближе релиз Assassin's Creed Black Flag Resynced, тем очевиднее становится, что Ubisoft готовит не просто обновлённую версию культовой пиратской игры 2013 года. В интервью в рамках Future Games Show Summer Showcase режиссёр проекта Ричард Найт рассказал о масштабных изменениях, которые сближают новинку с современными частями серии.

По словам Найта, система паркура была серьёзно переработана и приведена к стандартам, знакомым игрокам по Assassin's Creed Shadows. Эдвард Кенуэй получил новые возможности передвижения, включая улучшенные прыжки и более плавный фрираннинг. Разработчик отметил, что многие механики, появившиеся в Shadows после обновлений, были адаптированы и для Black Flag Resynced.

Однако изменения не ограничиваются игровым процессом. Ubisoft подчёркивает, что проект получил приставку Resynced не случайно. Помимо новых заданий офицеров и расширенных сюжетных линий таких персонажей, как Чёрная Борода, разработчики переработали современную сюжетную линию. Теперь она будет напрямую связана с актуальной вселенной Assassin's Creed и продолжит идеи, заложенные в Shadows.

Такой подход делает игру заметно интереснее обычного ремейка. Вместо бережного воспроизведения знакомого приключения Ubisoft фактически создаёт новую версию Black Flag, которая сохраняет дух оригинала, но одновременно встраивается в современную структуру серии.

Учитывая культовый статус Black Flag среди поклонников франшизы, ставка на обновлённый паркур, дополнительный контент и новую сюжетную подачу выглядит вполне логичным шагом. Проверить, насколько успешно Ubisoft удалось переосмыслить одну из самых любимых частей Assassin's Creed, можно будет уже 9 июля на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.