Black Flag Resynced займёт 65 ГБ на диске - вдвое больше, чем оригинал

До выхода Assassin's Creed: Black Flag Resynced, первого ремейка популярной саги от Ubisoft, на PS5, Xbox Series X/S и ПК осталось чуть больше недели. Перед релизом 9 июля была раскрыта одна из самых важных деталей любой современной видеоигры: сколько места она займёт на консолях и компьютерах.

На странице игры в Xbox Store появился точный размер этого ремейка на консоли Microsoft: в частности, указано, что он займёт 65,79 ГБ на Xbox Series X/S. По имеющимся данным, на ПК (Steam рекомендует иметь 65 ГБ свободного места на SSD) и PS5 ситуация будет аналогичной, хотя игры на консоли Sony иногда занимают немного меньше места.

Помимо размера ремейка, эта информация интересна в сравнении с размером оригинальной Assassin's Creed IV: Black Flag. Согласно странице игры Ubisoft в Steam, эта часть саги занимает около 30 ГБ на ПК, что составляет менее половины размера ремейка. Это дает нам представление о том, насколько выросла игра с Эдвардом Кенуэем в главной роли, не только за счёт новой графики, но и за счёт нового контента, включённого в эту версию.