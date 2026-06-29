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Assassin's Creed 4: Black Flag 28.10.2013
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Стелс, От третьего лица, Открытый мир, Песочница
9 10 212 оценок

Black Flag Resynced займёт 65 ГБ на диске - вдвое больше, чем оригинал

monk70 monk70

До выхода Assassin's Creed: Black Flag Resynced, первого ремейка популярной саги от Ubisoft, на PS5, Xbox Series X/S и ПК осталось чуть больше недели. Перед релизом 9 июля была раскрыта одна из самых важных деталей любой современной видеоигры: сколько места она займёт на консолях и компьютерах.

На странице игры в Xbox Store появился точный размер этого ремейка на консоли Microsoft: в частности, указано, что он займёт 65,79 ГБ на Xbox Series X/S. По имеющимся данным, на ПК (Steam рекомендует иметь 65 ГБ свободного места на SSD) и PS5 ситуация будет аналогичной, хотя игры на консоли Sony иногда занимают немного меньше места.

Помимо размера ремейка, эта информация интересна в сравнении с размером оригинальной Assassin's Creed IV: Black Flag. Согласно странице игры Ubisoft в Steam, эта часть саги занимает около 30 ГБ на ПК, что составляет менее половины размера ремейка. Это дает нам представление о том, насколько выросла игра с Эдвардом Кенуэем в главной роли, не только за счёт новой графики, но и за счёт нового контента, включённого в эту версию.

16
18
Комментарии:  18
Ваш комментарий
Black3D

Это серьезно. Да на самом деле никому не нужен будет этот мусор.

19
Andrey Nikiforov

А можно оптимизировать и уменьшить объём?

6
Dunovo

🤮

5
Господин Лидер Мур

ждем!

2
Лев Левин

Ну так в ней и графика (надеюсь) будет лучше чем в оригинале.

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