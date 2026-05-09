Благодаря новым опциям, в ремейке AC Black Flag можно будет почувствовать себя Акваменом

В июле 2026 года выходит Assassin’s Creed Black Flag Resynced — масштабный ремейк, который сохраняет дух приключений Эдварда Кенуэя, но значительно перерабатывает геймплей по сравнению с оригинальной версией игры. Как сообщает издание GameSpot, основной упор сделан на гибкость настроек доступности: например, теперь игроки смогут полностью отключить нападения акул или убрать только QTE-события во время стычек с ними.
Одной из самых обсуждаемых функций стала возможность сделать запас кислорода бесконечным. Это позволит Эдварду свободно исследовать морское дно без необходимости всплывать, что, по ироничному замечанию журналистов, превращает пирата в своего рода Аквамена — с той лишь разницей, что у него не будет телепатии с морскими обитателями.
Помимо подводных правок, в игру добавят ряд функций доступности:
- Автопилот: для корабля «Галка» можно будет включить режим автоматической навигации.
- Управление и интерфейс: появятся помощь в прицеливании, оптимизация управления для левшей и масштабирование текста.
- Упрощение рутины: процесс сбора плавающих трофеев, обыска врагов и швартовки станет менее требовательным к точности игрока.
Ubisoft также пересмотрела сложность миссий на слежку и подслушивание, сделав их менее строгими. Однако боевую систему, напротив, усложнят: разработчики намерены наказывать игроков, которые злоупотребляют простыми контратаками, стимулируя использовать весь арсенал навыков Эдварда.
Официальный релиз Assassin’s Creed Black Flag Resynced на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S состоится 9 июля 2026 года.
Как раз вчера установил оригинал и начал потихоньку в очередной раз проходить, какую же все таки Юбики сделали когда то шикарную игру [шикарный пиратский сетинг, пиратские песни, классные морские сражения, легендарные корабли, абордажи, штормы с огромными волнами и смерчами, даже команды управления кораблем и вооружением состоящие из специфических названий очень доставляют] жаль что за 13 лет они не смогли сделать что то подобное, радует что хоть Ремейк в этот раз осилил.
Вот нахрена делать эти упрощения, там в оригинале то ни чего сложного не было, я очень надеюсь что они социальный стелс не порезали и самое главное различные необязательные дополнительные цели в квестах [что было опять же одной из классным фишек и дополнительного челенджа] не вырезали, как и механику обезоруживания врагов.
Зачем в УгСофте так сильно заморачивались с "переизданием", а не сделали просто идлер? Если в игру уже внедрили жпс-навигатор, сбор широкой рукой, безлимитный кислород, аимбот и прочие жизненно важные вещи - тогда пусть негр сам рулит 100% времени, а не только когда ГГ отлучается с корабля.
И моряки пусть не ждут наведения а стреляют по готовности. Да и на суше можно никого не убивать самостоятельно, а посылать всё тех же моряков или наёмников в бой. Ещё добавить богатого дядю, оставившего в самом начале игры наследство в 100500 мильонов, фляжку с эстусом, обоймы в пистолеты и премиальные ядра, вышибающие вражеские корабли с 1 залпа. Кнопку пропуска этапа, чтобы самые криворукие нитакусики могли без переигровок пройти игру и режим полёта, чтобы можно было быстрее перемещаться по карте.
В общем, если уж превращать игру в соевые помои для умственно отсталых, которым вместо геймплея нужен графон и ачивки - то полумерами ограничиваться нельзя!
теперь пираты стали акваменом?
это конечно хорошо но с другой стороны бред