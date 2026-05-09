Благодаря новым опциям, в ремейке AC Black Flag можно будет почувствовать себя Акваменом

В июле 2026 года выходит Assassin’s Creed Black Flag Resynced — масштабный ремейк, который сохраняет дух приключений Эдварда Кенуэя, но значительно перерабатывает геймплей по сравнению с оригинальной версией игры. Как сообщает издание GameSpot, основной упор сделан на гибкость настроек доступности: например, теперь игроки смогут полностью отключить нападения акул или убрать только QTE-события во время стычек с ними.

Одной из самых обсуждаемых функций стала возможность сделать запас кислорода бесконечным. Это позволит Эдварду свободно исследовать морское дно без необходимости всплывать, что, по ироничному замечанию журналистов, превращает пирата в своего рода Аквамена — с той лишь разницей, что у него не будет телепатии с морскими обитателями.

Помимо подводных правок, в игру добавят ряд функций доступности:

Автопилот: для корабля «Галка» можно будет включить режим автоматической навигации.

Управление и интерфейс: появятся помощь в прицеливании, оптимизация управления для левшей и масштабирование текста.

Упрощение рутины: процесс сбора плавающих трофеев, обыска врагов и швартовки станет менее требовательным к точности игрока.

Ubisoft также пересмотрела сложность миссий на слежку и подслушивание, сделав их менее строгими. Однако боевую систему, напротив, усложнят: разработчики намерены наказывать игроков, которые злоупотребляют простыми контратаками, стимулируя использовать весь арсенал навыков Эдварда.

Официальный релиз Assassin’s Creed Black Flag Resynced на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S состоится 9 июля 2026 года.