Боевая система, новые миссии и новые главы эндгейма - любимые элементы креативного директора Black Flag Resynced

На недавнем мероприятии, посвящённом предварительному показу Black Flag Resynced в Париже, креативный директор Пол Фу рассказал, что есть три вещи, на которые он больше всего ждёт реакции от игроков. Это включает в себя модернизированную боевую систему, которая, по его словам, также была вдохновлена ​​старыми фанатскими видеороликами с игровым процессом Black Flag.

Мы уже говорили о боевой системе. Да, мне очень нравится работать с этой системой. Мне очень нравятся новые миссии, которые мы добавили для существующих персонажей, но я пока не могу вам ничего спойлерить. Браво команде, которая их сделала и написала.

Хотя Фу не смог вдаваться в подробности, он также подтвердил, что ему «очень нравятся» новые главы финальной стадии игры, добавленные командой, предположив, что ремейк может отличаться от оригинала 2013 года.

Мы получили много положительных отзывов о сюжете, и поэтому надеемся, что игрокам он тоже понравится.

На вопрос о том, что, по его мнению, является самым крутым нововведением в игре, Фу упомянул новую музыку, которую можно будет услышать на протяжении всего путешествия. Ubisoft ранее подтвердила, что для Resynced была создана новая музыка, включая морские песни, и Фу с нетерпением ждёт реакции игроков.

В игре появятся новые песни, которые вы ещё не слышали, они будут действительно хороши, особенно для некоторых новых заданий.

Assassin's Creed Black Flag Resynced выйдет 9 июля на ПК, PS5 и Xbox Series X/S.