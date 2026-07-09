Бонусы старой школы: Ubisoft порадовала игроков комплектацией физического издания Assassin's Creed Black Flag Resynced

На фоне непрекращающихся споров о судьбе дисковых копий компания Ubisoft сделала шаг, который тепло встретили в игровом сообществе. Первые покупатели физического издания Assassin's Creed Black Flag Resynced делятся снимками распаковок: внутри коробки, помимо самого установочного диска, их ждет приятный бонус.
Комплектация розничной версии включает в себя большую карту игрового мира и печатный артбук. И хотя состав издания был известен заранее, игроки в восторге — в 2026 году такие бонусы в обычных изданиях стали огромной редкостью. В современных реалиях, когда ценность дисков падает, именно подобные физические бонусы оправдывают покупку коробочных версий и дают им преимущество перед «цифрой».
Сообщество сходится во мнении: если физическим копиям и суждено выжить, то только благодаря такому подходу. Решение Ubisoft выглядит особенно смело на фоне конкурентов: Rockstar уже заявила, что в коробках с грядущей GTA 6 диска не будет, а корпорация Sony и вовсе объявила о планах постепенно свернуть производство физических копий для своих новых проектов.
Assassin's Creed Black Flag Resynced уже доступна на консолях текущего поколения. На ПК релиз традиционно смещен на вечерние часы — доступ откроется в районе 17:00–18:00.
Мы дожили до времен, когда Юбисофт уже не худшая корпорация в игровой индустрии.
На ПК релиз традиционно смещен на вечерние часы — доступ откроется в районе 17:00–18:00. хехе гипервизор рулит
Не знаю будите ли вы со мной согласны, но позор тем кто простит за всё Ubisoft за ленивый ремастер лучшей(субъективно) из частей Assassin's Creed.
Сразу петь дифирамбы прогрессивной компании которая плевала в игроков и сразу встать в позу собаки из-за подачки...
Не знаю как вы, а Ubisoft давно должна закрыться, а их IP перейти более талантливым студиям.
Не кормите Ubisoft, иначе ещё десятки лет загубленных IP, микротранзакций и повестки во всё поля, а виноваты как всегда - игроки.
Рокстар не только проигнорировала физическое издание, она проигнорировала и коллекционное издание, так же она проигнорировала игровой бандл, это очень всратая маркетинговая компания с их стороны, вопрос зачем они подсерают фанатам на которых могли заработать больше?