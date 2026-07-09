Бонусы старой школы: Ubisoft порадовала игроков комплектацией физического издания Assassin's Creed Black Flag Resynced

На фоне непрекращающихся споров о судьбе дисковых копий компания Ubisoft сделала шаг, который тепло встретили в игровом сообществе. Первые покупатели физического издания Assassin's Creed Black Flag Resynced делятся снимками распаковок: внутри коробки, помимо самого установочного диска, их ждет приятный бонус.

Комплектация розничной версии включает в себя большую карту игрового мира и печатный артбук. И хотя состав издания был известен заранее, игроки в восторге — в 2026 году такие бонусы в обычных изданиях стали огромной редкостью. В современных реалиях, когда ценность дисков падает, именно подобные физические бонусы оправдывают покупку коробочных версий и дают им преимущество перед «цифрой».

Сообщество сходится во мнении: если физическим копиям и суждено выжить, то только благодаря такому подходу. Решение Ubisoft выглядит особенно смело на фоне конкурентов: Rockstar уже заявила, что в коробках с грядущей GTA 6 диска не будет, а корпорация Sony и вовсе объявила о планах постепенно свернуть производство физических копий для своих новых проектов.

Assassin's Creed Black Flag Resynced уже доступна на консолях текущего поколения. На ПК релиз традиционно смещен на вечерние часы — доступ откроется в районе 17:00–18:00.