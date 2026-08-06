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Nintendo Switch 2 преодолела отметку в 23,6 млн проданных консолей, а продажи оригинальной Switch приблизились к 157 млн
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Приз дня: шанс выигрыша увеличен!
Игровое кресло AndaSeat Kaiser Frontier XL черное
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