Чарт продаж Steam за прошлую неделю: ремейк Assassin's Creed Black Flag ворвался в топ-10 вместе с новыми хитами

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 21 по 28 апреля 2026 года. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода и в данной статье мы рассмотрим лишь платные проекты.

Пиратский симулятор выживания Windrose уверенно сохраняет первое место — и это тот случай, когда успех раннего доступа выглядит не как всплеск интереса, а как сформировавшийся тренд. Игра удерживает аудиторию за счёт постоянных обновлений и понятной формулы прогрессии, что для жанра выживания критически важно.

На второй позиции вновь закрепилась Pragmata — проект, который пока живёт в основном за счёт ожиданий, но делает это впечатляюще долго. Это говорит о грамотной маркетинговой подготовке: интерес не угасает даже без полноценного релиза.

Главный же сюрприз недели — Vampire Crawlers. Рогалайт-декбилдер от авторов Vampire Survivors стартовал сразу с третьего места и собрал около 96% положительных отзывов. Это почти учебник по тому, как правильно развивать успех предыдущего хита: узнаваемая основа + аккуратные нововведения.

Среди других заметных позиций — Assassin’s Creed Black Flag Resynced на десятом месте, что подтверждает устойчивый интерес к «золотой эре» серии. Diablo IV поднялась на восьмую строчку благодаря дополнению Lord of Hatred — классический пример того, как крупные DLC возвращают игру в инфополе. А Forza Horizon 6 заняла седьмое место ещё до релиза, демонстрируя силу бренда и предзаказов.

В целом неделя получилась показательной: рынок сейчас одинаково хорошо принимает и проверенные формулы, и аккуратно эволюционирующие новинки. И если судить по текущему чарту, игроки всё чаще выбирают не громкие обещания, а проекты, которые уже доказали свою состоятельность на практике.