Assassin's Creed 4: Black Flag 28.10.2013
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Стелс, От третьего лица, Открытый мир, Песочница
Частые обновления Assassin's Creed IV: Black Flag в Steam усилили подозрения, что ремейк скоро представят

IKarasik IKarasik

В сообществе Assassin’s Creed снова вспыхнула волна обсуждений вокруг возможного ремейка Assassin’s Creed IV: Black Flag. Поводом стали регулярные «закулисные» обновления оригинальной версии игры в Steam — она получает изменения почти каждый месяц с октября, что выглядит необычно для проекта 2013 года.

На возможный ремейк намекают уже давно: Ubisoft подтверждала работу над новыми версиями классических игр серии, актер Эдварда Кенуэя Мэтт Райан прозрачно давал понять, что героя могут «вернуть», а один из производителей статуй по Assassin’s Creed объяснил отсутствие фигурки Эдварда тем, что «с ним что-то происходит».

Теперь же пользователи заметили, что в Steam на публичную ветку была загружена новая порция данных весом около 246 МБ. Как правило, такие изменения связаны с тестированием новых сборок или добавлением обновленных ресурсов.

На фоне слухов о том, что ремейк может выйти до конца марта следующего года, фанаты предполагают, что Ubisoft готовит анонс уже на ближайших The Game Awards — наиболее подходящей площадке для крупных игровых премьер.

ОгурчикЮрец

Уже вроде есть инфа, что это не прямо ремейк будет. А больше наверно ремастер, и вроде как уберут все асасиновое из игры, а больше на пиратов будет наклон.

Короче больше верю что сделают на тяп ляп все.

4
BAZKIN

Куда еще то, там итак толком асасинства нет, 90% пиратство

1
ОгурчикЮрец BAZKIN

Вот и вроде вообще, все хотят убрать, что бы к атсасину не относилось толком. Ну может опять просто слухи.

enigmahas ОгурчикЮрец

Ну уберут они ассасинов и что в игре остается делать ? Тупо обстреливать крепости ? Мочить конвои ? Это действо надоест через 10 минут.

1
BigLizard

Частые обновления Assassin's Creed IV: Black Flag в Steam усилили подозрения, что корабль Ubisoft скрылся в пучине, на поверхности бурных вод реет только флаг. Радужный флаг.

Исправил, не благодарите.

4
Артем Lion

в итоге обновят просто существующую игру) Нате вам "ремастер"

2
selfreaver

Надеюсь мультиплеер добавят как в старых частях

Punisher1

Накой он те сдался что мало игр с мультиплером клепают?

selfreaver Punisher1

Хоть одну игру назови с таким мультиплеером как в том же Brotherhood

Viktor Nikolayevich

Как же все разочаруются когда анонсируют этот "ремейк" сами себе придумывают небылицы а по итогу будет пшик

Devilgroup87

Добавили бы они в оригинал настройки для широкоформатных мониторов, было бы прекрасно.