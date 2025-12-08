Частые обновления Assassin's Creed IV: Black Flag в Steam усилили подозрения, что ремейк скоро представят

В сообществе Assassin’s Creed снова вспыхнула волна обсуждений вокруг возможного ремейка Assassin’s Creed IV: Black Flag. Поводом стали регулярные «закулисные» обновления оригинальной версии игры в Steam — она получает изменения почти каждый месяц с октября, что выглядит необычно для проекта 2013 года.

На возможный ремейк намекают уже давно: Ubisoft подтверждала работу над новыми версиями классических игр серии, актер Эдварда Кенуэя Мэтт Райан прозрачно давал понять, что героя могут «вернуть», а один из производителей статуй по Assassin’s Creed объяснил отсутствие фигурки Эдварда тем, что «с ним что-то происходит».

Теперь же пользователи заметили, что в Steam на публичную ветку была загружена новая порция данных весом около 246 МБ. Как правило, такие изменения связаны с тестированием новых сборок или добавлением обновленных ресурсов.

На фоне слухов о том, что ремейк может выйти до конца марта следующего года, фанаты предполагают, что Ubisoft готовит анонс уже на ближайших The Game Awards — наиболее подходящей площадке для крупных игровых премьер.