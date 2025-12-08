Частые обновления Assassin's Creed IV: Black Flag в Steam усилили подозрения, что ремейк скоро представят

В сообществе Assassin’s Creed снова вспыхнула волна обсуждений вокруг возможного ремейка Assassin’s Creed IV: Black Flag. Поводом стали регулярные «закулисные» обновления оригинальной версии игры в Steam — она получает изменения почти каждый месяц с октября, что выглядит необычно для проекта 2013 года.
На возможный ремейк намекают уже давно: Ubisoft подтверждала работу над новыми версиями классических игр серии, актер Эдварда Кенуэя Мэтт Райан прозрачно давал понять, что героя могут «вернуть», а один из производителей статуй по Assassin’s Creed объяснил отсутствие фигурки Эдварда тем, что «с ним что-то происходит».
Теперь же пользователи заметили, что в Steam на публичную ветку была загружена новая порция данных весом около 246 МБ. Как правило, такие изменения связаны с тестированием новых сборок или добавлением обновленных ресурсов.
На фоне слухов о том, что ремейк может выйти до конца марта следующего года, фанаты предполагают, что Ubisoft готовит анонс уже на ближайших The Game Awards — наиболее подходящей площадке для крупных игровых премьер.
Уже вроде есть инфа, что это не прямо ремейк будет. А больше наверно ремастер, и вроде как уберут все асасиновое из игры, а больше на пиратов будет наклон.
Короче больше верю что сделают на тяп ляп все.
Куда еще то, там итак толком асасинства нет, 90% пиратство
Вот и вроде вообще, все хотят убрать, что бы к атсасину не относилось толком. Ну может опять просто слухи.
Ну уберут они ассасинов и что в игре остается делать ? Тупо обстреливать крепости ? Мочить конвои ? Это действо надоест через 10 минут.
Частые обновления Assassin's Creed IV: Black Flag в Steam усилили подозрения, что корабль Ubisoft скрылся в пучине, на поверхности бурных вод реет только флаг. Радужный флаг.
Исправил, не благодарите.
в итоге обновят просто существующую игру) Нате вам "ремастер"
Надеюсь мультиплеер добавят как в старых частях
Накой он те сдался что мало игр с мультиплером клепают?
Хоть одну игру назови с таким мультиплеером как в том же Brotherhood
Как же все разочаруются когда анонсируют этот "ремейк" сами себе придумывают небылицы а по итогу будет пшик
Добавили бы они в оригинал настройки для широкоформатных мониторов, было бы прекрасно.