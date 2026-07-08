DenuvOwO выпустили гипервизор-взлом для Assassin's Creed Black Flag Resynced

DenuvOwO выпустили гипервизор для Assassin's Creed Black Flag Resynced. Новый инструмент позволяет обойти защиту игры и получить доступ к проекту без ограничений Denuvo.

Ранее команда уже демонстрировала свои возможности в работе с современными системами защиты, а теперь добралась до новой части Assassin's Creed и обошла файлы предзагрузки до официального релиза игры 9 июля 2026 года.

Сообщалось, что Assassin's Creed Black Flag Resynced получила обновлённую систему защиты Denuvo Anti-Tamper, из-за чего многие ожидали серьёзного противостояния между разработчиками DRM и специалистами по её анализу.

Assassin's Creed Black Flag Resynced стала ещё одной игрой, защита которой не смогла долго продержаться в противостоянии с DenuvOwO.