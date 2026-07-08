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Assassin's Creed 4: Black Flag 28.10.2013
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Стелс, От третьего лица, Открытый мир, Песочница
9 10 229 оценок

DenuvOwO выпустили гипервизор-взлом для Assassin's Creed Black Flag Resynced

BENDJI BENDJI

DenuvOwO выпустили гипервизор для Assassin's Creed Black Flag Resynced. Новый инструмент позволяет обойти защиту игры и получить доступ к проекту без ограничений Denuvo.

Ранее команда уже демонстрировала свои возможности в работе с современными системами защиты, а теперь добралась до новой части Assassin's Creed и обошла файлы предзагрузки до официального релиза игры 9 июля 2026 года.

Сообщалось, что Assassin's Creed Black Flag Resynced получила обновлённую систему защиты Denuvo Anti-Tamper, из-за чего многие ожидали серьёзного противостояния между разработчиками DRM и специалистами по её анализу.

Assassin's Creed Black Flag Resynced стала ещё одной игрой, защита которой не смогла долго продержаться в противостоянии с DenuvOwO.

ПК 87
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Комментарии:  17
Ваш комментарий
Константин335

Пусть пираты радуются, а я дождусь официального релиза и буду играть на лицензии

15
Avtor-avtora

Зачётно 😉

12
001fess

Вот это я понимаю, оперативность! У нас такой скорости работы хрен дождешься.

4
askazanov

Молодцы

2
MrKiman

а че где скачать?

1
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