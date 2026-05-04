Динамическая погода, разрушаемость и живой океан: технологии кардинально преобразят ремейк Assassin's Creed: Black Flag

Не так давно мы в деталях разбирали первые подробности измененной механики пиратского экшена. Сегодня же пришло время поговорить о технологическом сердце грядущего ремейка Assassin's Creed: Black Flag Resynced — разработчики официально раскрыли ряд особенностей обновленного игрового движка.

В ходе недавней сессии вопросов и ответов на портале Reddit геймеры поинтересовались у команды Ubisoft, перейдут ли визуальные новшества недавно вышедшей Assassin's Creed Shadows в переиздание знаменитой пиратской классики. Геймдиректор проекта Ричард Найт обрадовал аудиторию, заявив, что обе игры построены на единой технологической основе.

Передовая версия движка Anvil Engine, находящаяся в основе Shadows, лежит и в основе Black Flag Resynced. Эта база предоставляет нам доступ ко всему спектру современных инструментов: от трассировки лучей и продвинутого глобального освещения RTGI до глубокой проработки звука, систем динамической смены погоды и разрушаемых объектов.

— пояснил разработчик.

Поскольку подавляющую часть времени игроки проводят не только на тропических пляжах, но и бороздя Карибское море на борту «Галки», создатели пошли еще дальше. Разработчики не стали использовать шаблонные наработки и выделили в студии отдельную техническую команду для создания водной среды. Как отметил Найт, работа инженеров позволила вывести океан в игре на принципиально иной уровень качества, чтобы предоставить пользователям самый впечатляющий и реалистичный военно-морской опыт за всю историю франшизы.

Продвинутый движок также повлиял на перемещения протагониста — ранее авторы отмечали, что механика паркура вобрала в себя плавность и элементы управления прямиком из Shadows. При этом студия еще раз поспешила успокоить старых фанатов: интеграция новшеств не означает, что пиратская часть превратится в огромную экшен-RPG вроде последних частей серии. Сражения Кенуэя не будут зависеть от цифровых характеристик или банального «гринда» уровней.

Отправиться в путешествие по обновленным водам Карибского бассейна можно будет в летаом — выход Assassin's Creed: Black Flag Resynced запланирован на 9 июля 2026 года для ПК и консолей PlayStation 5 и Xbox Series X|S.