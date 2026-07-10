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Assassin's Creed 4: Black Flag 28.10.2013
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Стелс, От третьего лица, Открытый мир, Песочница
9 10 246 оценок

Для Assassin's Creed: Black Flag Resynced доступен мод, убирающий ограничение FPS в катсценах

AceTheKing AceTheKing

Вчера состоялся релиз Assassin's Creed: Black Flag Resynced от компании Ubisoft.

Несмотря на то, что ремейк получил хорошие отзывы критиков и игроков, в PC-версии имеется крайне неприятный баг, который испортил впечатление многим игрокам. Речь идёт об ограничении в 30 FPS в кастценах, который возникает при выставлении определенных настроек в игре. Ubisoft сообщила, что уже работает над его исправлением.

Однако моддер rippoff выпустил собственное решение данной проблемы: его мод убирает ограничение FPS в кастценах и уже доступен игрокам.

Assassin's Creed: Black Flag Resynced "Нет ограничения частоты кадров в кат-сценах"
ПК 91
4
8
Комментарии:  8
Ваш комментарий
Silky Canis

Только надо уточнять минусы мода, там одежда (ткань) начинает дергаться и выглядит убого это

4
Константин335

Да какая разница какой фпс в катсценах

4
Джонни Вандам

Баг 🙄

Кей Овальд

Не пройму, нахрена эти идиоты до сих пор это делают? Спасибо модерам.