Для Assassin's Creed: Black Flag Resynced доступен мод, убирающий ограничение FPS в катсценах

Вчера состоялся релиз Assassin's Creed: Black Flag Resynced от компании Ubisoft.

Несмотря на то, что ремейк получил хорошие отзывы критиков и игроков, в PC-версии имеется крайне неприятный баг, который испортил впечатление многим игрокам. Речь идёт об ограничении в 30 FPS в кастценах, который возникает при выставлении определенных настроек в игре. Ubisoft сообщила, что уже работает над его исправлением.

Однако моддер rippoff выпустил собственное решение данной проблемы: его мод убирает ограничение FPS в кастценах и уже доступен игрокам.