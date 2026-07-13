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Assassin's Creed 4: Black Flag 28.10.2013
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Стелс, От третьего лица, Открытый мир, Песочница
9 10 295 оценок

Для Assassin's Creed: Black Flag Resynced портировали русскую озвучку, доозвучив недостающее ИИ-голосами оригинала

AceTheKing AceTheKing

spider91, руководитель группы Mechanics VoiceOver, сообщил о выпуске альфа-версии русификатора звука для Assassin's Creed: Black Flag Resynced.

Звук был портирован с оригинальной игры. В игре еще может встречаться английская речь - на данный момент сопоставлено 6138 файлов (из 9500). spider91 отметил, что если получится добить это значение до 8000-8500 файлов, то это, вероятно, будет вся оригинальная озвучка, учитывая вырезанный в ремейке сюжет в современности.

Новые сюжетные задания в ремейке сейчас озвучены на английском языке - в них свыше четырёх часов новой речи. Будут ли они озвучены в будущем - пока неизвестно, но по словам spider91, он не планирует заниматься нейроозвучкой.

Свою версию портированного русификатора так же представил пользователь Reibe Vazre, который помимо этого еще и доозвучил новые задания ИИ голосами оригинала:

Assassin's Creed Black Flag Resynced "Русская озвучка игры на базе оригинального дубляжа"

Какая версия порта в итоге получилась более удачной и цельной - предстоит определить самим пользователям.

ПК 95
21
9
Комментарии:  9
Ваш комментарий
Benef108

Ну вообще оригинальная озвучка отличная в этом ремейке, все эти акценты и персонажи говорят на разных языках, а русские озвучки у юбиков всегда были такого качества , будто из туалета записано в 128 кбит)

13
askazanov

Молодцы

3
VigitalART

Круто 🆒😎

3
Zantetsu

Ссылка битая или форум лежит

2
Господин Лидер Мур

удалил спустя 20 минут, это рыготня, а не озвучка ( бонусом софтлоки )

1
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