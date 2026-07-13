Для Assassin's Creed: Black Flag Resynced портировали русскую озвучку, доозвучив недостающее ИИ-голосами оригинала

spider91, руководитель группы Mechanics VoiceOver, сообщил о выпуске альфа-версии русификатора звука для Assassin's Creed: Black Flag Resynced.

Звук был портирован с оригинальной игры. В игре еще может встречаться английская речь - на данный момент сопоставлено 6138 файлов (из 9500). spider91 отметил, что если получится добить это значение до 8000-8500 файлов, то это, вероятно, будет вся оригинальная озвучка, учитывая вырезанный в ремейке сюжет в современности.

Новые сюжетные задания в ремейке сейчас озвучены на английском языке - в них свыше четырёх часов новой речи. Будут ли они озвучены в будущем - пока неизвестно, но по словам spider91, он не планирует заниматься нейроозвучкой.

Свою версию портированного русификатора так же представил пользователь Reibe Vazre, который помимо этого еще и доозвучил новые задания ИИ голосами оригинала:

Какая версия порта в итоге получилась более удачной и цельной - предстоит определить самим пользователям.