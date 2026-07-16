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Assassin's Creed 4: Black Flag 28.10.2013
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Стелс, От третьего лица, Открытый мир, Песочница
9 10 314 оценок

Для Assassin's Creed: Black Flag Resynced вышло первое обновление гипервизор-обхода Denuvo

Legend_of_the_Hero Legend_of_the_Hero

Для Assassin's Creed: Black Flag Resynced вышло первое обновление способа обхода защиты Denuvo на основе гипервизора. Обход защиты по прежнему позволяет запускать игру на процессорах AMD и Intel.

Assassin's Creed 4: Black Flag Resynced "Crack - запуск игры с обходом Denuvo через гипервизор"

Обновления гипервизор-обхода Denuvo связано с вышедшим первым обновлением для самой игры.

Остаётся дождаться обновления репака от FitGirl или от другого репакера, при условии что они уже есть, либо самостоятельно воспользоваться доступными файлами, выполнив необходимые настройки для корректной работы обновлённого гипервизора.

ПК 99
10
1
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