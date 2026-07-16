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Assassin's Creed 4: Black Flag 28.10.2013
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Стелс, От третьего лица, Открытый мир, Песочница
9 10 312 оценок

Для Assassin's Creed Black Flag Resynced вышло первое обновление после релиза

monk70 monk70

После успешного запуска Ubisoft сегодня выпустила первое обновление для Assassin’s Creed Black Flag Resynced, которое устраняет множество известных проблем.

Обновление 1.0.4 устраняет широкий спектр проблем с производительностью, стабильностью и прогрессом в игре. Среди наиболее заметных исправлений — многочисленные проблемы с сохранением и загрузкой, улучшенное освещение в помещениях и пещерах, а также устранение ошибки на ПК, которая ограничивала частоту кадров в кат-сценах до 30 к/с при использовании пользовательских настроек графики. Обновление также решает несколько потенциально серьёзных проблем игрового процесса, включая исчезновение Галки после улучшения в док-станции, застревание игроков во время гарпунных охот или после мини-игр, а также проблему, не позволяющую уклониться от смертельной атаки хвостом горбатого кита.

Также исправлены несколько проблем, блокирующих выполнение заданий, включая проблемы, затрагивающие задания «Обсерватория», «Больше не губернатор», «Разлом: Блуждающие желания», а также одновременное выполнение заданий «Представь мой сюрприз» и «Уловка командира». Кроме того, Ubisoft доработала систему погоды, добавив больше солнечных дней и ясного неба, восстановила туманные условия, исправила исчезающие значки на карте и проблемы с быстрым перемещением, а также добавила более понятные подсказки о том, как прорвать оборону Эль-Тибурона во время битвы с ним.

Обновления 7
20
9
Комментарии:  9
Ваш комментарий
North235

Не узнаю Юбиков в гриме, что за аттракцион невиданной щедрости и заботы об игроках? Что ни новость про ремейк - то плюс к карме. Еще пара таких постов, и я реально начну их уважать.

7
Ded Chelyabinsk

Конвейер повернул назад и начал повторно старые игры уячить!

4
RoboB
выполнение заданий «Представь мой сюрприз»

Че, реально "Imagine My Surprise" переведен как "Представь мой сюрприз"?

1
Кей Овальд

То ли ещё будет, йо-хо-хо.

QueasyRush

качаю на series x

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