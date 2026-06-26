Эмбарго на публикации обзоров Assassin's Creed Black Flag Resynced снимут 8 июля

Игровые журналисты уже получили доступ к Assassin’s Creed Black Flag Resynced. Благодаря этому раскрыты сроки публикации первых рецензий. Запрет на размещение текстовых и видеообзоров завершится 8 июля. Геймерам, оформившим предзаказ, придется ждать оценок практически до самого релиза.

Проект представляет собой полноценное переосмысление культового оригинала 2013 года от студии Ubisoft Singapore. Разработчики не просто освежили графику, а кардинально переработали игровой процесс: добавлены новые механики парирования, уникальные добивания и ускоренная смена оружия. Флагманский корабль «Галка» сможет использовать новые типы снарядов, включая раскаленные ядра и осколочные бочки для уничтожения парусов, а структура миссий стала более открытой, предлагая вариативность в способах достижения целей.

Сценаристы Ubisoft также расширили сюжет. В ремейке они добавили новые истории ключевых персонажей — Черной Бороды и Стида Боннета, а также ввели в команду главного героя трех дополнительных офицеров. За техническую сторону отвечает актуальная версия движка Anvil, обеспечивающая современное качество текстур, моделей и анимаций. Изменения коснулись и кинематографических вставок, где Эдварда Кенуэя снова сыграл Мэтт Райан.