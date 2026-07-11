Энн Бонни оказалась в центре внимания: игроки Assassin's Creed Black Flag Resynced спорят о неожиданной детали модели

Пользователи недавно вышедшего ремейка Assassin’s Creed Black Flag Resynced обратили внимание на пикантную деталь в облике спутницы главного героя. Геймеры детально изучили модель пиратки Энн Бонни и начали споры о наличии у нее нижнего белья.
Внимание сообщества привлекла модель Энн Бонни, которая сопровождает протагониста Эдварда Кенуэя в его приключениях. Во время трансляций и детального осмотра игровых моделей пользователи смогли заглянуть под юбку героини. Эта находка быстро стала темой для обсуждения на различных площадках, включая стриминговый сервис Twitch.
Изучив текстуры персонажа, игроки разделились во мнениях. Часть пользователей считает, что разработчики из компании Ubisoft добавили на бедро девушки тонкую лямку, которая может указывать на наличие элементов одежды. Другие игроки утверждают, что под юбкой Энн Бонни находится стандартная текстура кожи, что свидетельствует об отсутствии нижнего белья.
Да, людям явно есть чем заняться. Мировые вопросы решаются на твиче. Я как-то не так живу эту жизнь.
Очень важная новость прям обосраться)))
dlc "трусяшки для бонни". всего 20 баксов и ваша бонни будет носить виктори сикрет, еще за сорок вы получите кат сцену где она их снимает перед зеркалом.