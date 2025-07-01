Еще один инсайдер подтверждает ремейк Assassin's Creed IV: Black Flag - он рассказал кто делает игру и когда ждать релиз

Несмотря на недавний выход Assassin's Creed Shadows, внимание многих игроков и инсайдеров всё чаще сосредоточено не на будущих шагах серии, а на её прошлом. В частности, на Assassin's Creed IV: Black Flag — пиратском экшене 2013 года, который завоевал признание как у поклонников франшизы, так и у широкой аудитории. На фоне множества ремейков в индустрии, именно Black Flag всё чаще упоминается в утечках как одна из следующих "возрождаемых" классик Ubisoft, и очередное подтверждение этого поступило от проверенного источника.
Инсайдер Шон Вебер (@just4leaks2) заявил у себя в соцсетях, что ремейк действительно находится в разработке. По его словам, обновленная версия уже давно была в производстве и даже несколько раз перерабатывалась. За ремейк якобы отвечает немецкая студия Ubisoft Blue Byte. По его данным, релиз запланирован на начало 2026 года. Примечательно, что проект едва не был отменён в конце 2024-го, однако, видимо, получил "вторую жизнь" в рамках общего стратегического курса Ubisoft на переработку проверенных временем игр.
Шон Вебер ранее проявлял себя как достоверный источник. Он одним из первых сообщил о крахе шутера XDefiant, который официально был заморожен спустя несколько месяцев после его слов. Кроме того, он делился сведениями о будущих играх серии Need for Speed и других крупных релизах, что подтверждает его осведомленность в индустрии.
Ubisoft пока не дала официальных комментариев по поводу ремейка, однако всё большее количество косвенных подтверждений делает анонс вопросом времени. Возможно, подробности будут раскрыты уже на Gamescom 2025 или в рамках церемонии The Game Awards 2025.
Зачем ремейкать эту крайне спорную часть серии ? Это даже не ассассин, а пираты карибского моря с унылым сюжетом, где гг даже не был ассасином на протяжении всей игры. Лучше бы двойку ремейкнули, чесслово // Lucius Sulla
ну да эта часть была спорной в своё время у поклонников серии. Может поэтому и есть надежда у убейсофта на что выстрелит. К тому же именно в этой серии как вы правильно сказали серия несколько отличается от стандарта креда убийцы. И больше в морскую тематику ударяется..
она взлетела, ибо игр про пиратов мало. сюжет вроде неплох, но геймплей посредственный. если её перенесут примерно такой же какой она была-это будет провал. надеюсь они додумались разнообразить. хотя фанатам не в первой хавать бренд. уже лет 10 прокатывает
После Assassin's Creed 3 - все спорные.Всякие Ориджины, Одиссеи и Вальгалы, - это уже не ассасины, это хрен пойми что
Хоть игра неплохая,и даже по современным меркам достатотчно красиво выглядит, но не факт, что выстрелит.Оригинал,скорее всего, уберут из продаж
А мне вот кажется довольно интересная эпоха во 2-й части и Brotherhood
После первой, самая нормальная часть, как по мне. Свобода, ради своей выгоды жить, быть эгоистом с взглядами на безразличности ко всем. Но главное ГГ там меняется, работает сам над собой и лишь потеряв все, понимает, что это не его. Сюжет хорош. Зачем ему ремейк вообще, не понимаю // Алиса Чудина
Ремейки старых игр — это прекрасно. Они облагораживают старые интересные истории новым технологическим исполнением.
// Vengel Bryde
// Vengel Bryde
Чет странно, что юбики сами о ремейке не трындят, они вроде не из тех, кто долго молчит