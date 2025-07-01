Еще один инсайдер подтверждает ремейк Assassin's Creed IV: Black Flag - он рассказал кто делает игру и когда ждать релиз

Несмотря на недавний выход Assassin's Creed Shadows, внимание многих игроков и инсайдеров всё чаще сосредоточено не на будущих шагах серии, а на её прошлом. В частности, на Assassin's Creed IV: Black Flag — пиратском экшене 2013 года, который завоевал признание как у поклонников франшизы, так и у широкой аудитории. На фоне множества ремейков в индустрии, именно Black Flag всё чаще упоминается в утечках как одна из следующих "возрождаемых" классик Ubisoft, и очередное подтверждение этого поступило от проверенного источника.

Инсайдер Шон Вебер (@just4leaks2) заявил у себя в соцсетях, что ремейк действительно находится в разработке. По его словам, обновленная версия уже давно была в производстве и даже несколько раз перерабатывалась. За ремейк якобы отвечает немецкая студия Ubisoft Blue Byte. По его данным, релиз запланирован на начало 2026 года. Примечательно, что проект едва не был отменён в конце 2024-го, однако, видимо, получил "вторую жизнь" в рамках общего стратегического курса Ubisoft на переработку проверенных временем игр.

Шон Вебер ранее проявлял себя как достоверный источник. Он одним из первых сообщил о крахе шутера XDefiant, который официально был заморожен спустя несколько месяцев после его слов. Кроме того, он делился сведениями о будущих играх серии Need for Speed и других крупных релизах, что подтверждает его осведомленность в индустрии.

Ubisoft пока не дала официальных комментариев по поводу ремейка, однако всё большее количество косвенных подтверждений делает анонс вопросом времени. Возможно, подробности будут раскрыты уже на Gamescom 2025 или в рамках церемонии The Game Awards 2025.