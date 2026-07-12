Естественные цвета Карибов: для Assassin's Creed Black Flag Resynced вышел мод, удаляющий желтый фильтр

Моддер под ником Blu выпустил новую модификацию Reshade для ПК-версии Assassin’s Creed Black Flag Resynced. Главная задача утилиты — полное удаление навязчивого желтого фильтра, который перекрывал оригинальную цветовую палитру игры. По словам автора, это нововведение возвращает графике более естественный и реалистичный вид.

Хотя часть игрового сообщества не видит проблемы в оригинальной гамме, многие пользователи предпочитают аутентичные цвета. Кроме того, модификация предлагает альтернативный визуальный опыт для тех, кто планирует повторное прохождение экшена.

Подобное фанатское решение — далеко не редкость в индустрии. Ранее похожие исправления выходили для Deus Ex: Human Revolution и Resident Evil 5, где разработчики тоже злоупотребляли «грязными» фильтрами без возможности отключить их в меню. Игроки до сих пор уверены, что добавление простого переключателя в настройки избавило бы сообщество от лишней головной боли со сторонним софтом.

Для интеграции модификации игрокам потребуется актуальная версия программы Reshade. Автор проекта отдельно подчеркнул, что для корректной работы визуального пресета необходим лишь один базовый пакет шейдеров — Prod80’s Shaders.