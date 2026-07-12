Естественные цвета Карибов: для Assassin's Creed Black Flag Resynced вышел мод, удаляющий желтый фильтр

Моддер под ником Blu выпустил новую модификацию Reshade для ПК-версии Assassin’s Creed Black Flag Resynced. Главная задача утилиты — полное удаление навязчивого желтого фильтра, который перекрывал оригинальную цветовую палитру игры. По словам автора, это нововведение возвращает графике более естественный и реалистичный вид.
Хотя часть игрового сообщества не видит проблемы в оригинальной гамме, многие пользователи предпочитают аутентичные цвета. Кроме того, модификация предлагает альтернативный визуальный опыт для тех, кто планирует повторное прохождение экшена.
Подобное фанатское решение — далеко не редкость в индустрии. Ранее похожие исправления выходили для Deus Ex: Human Revolution и Resident Evil 5, где разработчики тоже злоупотребляли «грязными» фильтрами без возможности отключить их в меню. Игроки до сих пор уверены, что добавление простого переключателя в настройки избавило бы сообщество от лишней головной боли со сторонним софтом.
Для интеграции модификации игрокам потребуется актуальная версия программы Reshade. Автор проекта отдельно подчеркнул, что для корректной работы визуального пресета необходим лишь один базовый пакет шейдеров — Prod80’s Shaders.
как это зaeбало,ниодной игры чтоб запустить и просто играть,вечно срут своими фильтрами глаукомы ну сколько можно
Опять модеры делают работу за ЮбиСрофт.
Так это мод, удаляющий фильтр, или решейд с настройками, которые автор посчитал нужным? Ты уже определись, "новостник" хренов. Щас бы "новости" читать, как очередной из сотни пресет для решейда вышел, фантастика, не лента, а помойка
ну такое, уровень черного сместился и теперь чернота в тенях, к тому же в полутенях теперь паразитный синий фильтр. Лучше оставить как есть с солнечным вайбом и бирюзовой водой, не юзать васянский lut
Соевый газ тоже убрали ?