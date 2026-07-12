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Assassin's Creed 4: Black Flag 28.10.2013
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Стелс, От третьего лица, Открытый мир, Песочница
9 10 276 оценок

Естественные цвета Карибов: для Assassin's Creed Black Flag Resynced вышел мод, удаляющий желтый фильтр

Gruz_ Gruz_
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Моддер под ником Blu выпустил новую модификацию Reshade для ПК-версии Assassin’s Creed Black Flag Resynced. Главная задача утилиты — полное удаление навязчивого желтого фильтра, который перекрывал оригинальную цветовую палитру игры. По словам автора, это нововведение возвращает графике более естественный и реалистичный вид.

Хотя часть игрового сообщества не видит проблемы в оригинальной гамме, многие пользователи предпочитают аутентичные цвета. Кроме того, модификация предлагает альтернативный визуальный опыт для тех, кто планирует повторное прохождение экшена.

Подобное фанатское решение — далеко не редкость в индустрии. Ранее похожие исправления выходили для Deus Ex: Human Revolution и Resident Evil 5, где разработчики тоже злоупотребляли «грязными» фильтрами без возможности отключить их в меню. Игроки до сих пор уверены, что добавление простого переключателя в настройки избавило бы сообщество от лишней головной боли со сторонним софтом.

Assassin's Creed Black Flag Resynced "Естественные цвета - Реалистичная палитра без желтизны"

Для интеграции модификации игрокам потребуется актуальная версия программы Reshade. Автор проекта отдельно подчеркнул, что для корректной работы визуального пресета необходим лишь один базовый пакет шейдеров — Prod80’s Shaders.

ПК 94
11
11
Комментарии:  11
Ваш комментарий
Anan4s

как это зaeбало,ниодной игры чтоб запустить и просто играть,вечно срут своими фильтрами глаукомы ну сколько можно

12
akkk 1

Опять модеры делают работу за ЮбиСрофт.

7
создатель русского репа

Так это мод, удаляющий фильтр, или решейд с настройками, которые автор посчитал нужным? Ты уже определись, "новостник" хренов. Щас бы "новости" читать, как очередной из сотни пресет для решейда вышел, фантастика, не лента, а помойка

6
Tommy451

ну такое, уровень черного сместился и теперь чернота в тенях, к тому же в полутенях теперь паразитный синий фильтр. Лучше оставить как есть с солнечным вайбом и бирюзовой водой, не юзать васянский lut

3
Коля Кощей

Соевый газ тоже убрали ?

1
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