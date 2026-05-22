Фанаты не довольны сложностью охоты в Assassin's Creed Black Flag Resynced

Фанаты Assassin's Creed Black Flag в панике. Два видео, опубликованные на X (Twitter), быстро набрали сотни тысяч просмотров и вызвали волну негативных комментариев от фанатов.

В одном ролике Эдвард Кенуэй сражается с кабаном, который, о ужас, имеет полоску здоровья и не падает после трёх ударов. В другом - эпическая битва с крокодилом, где животное посмело сопротивляться дольше пяти секунд. Для многих это стало настоящей трагедией.

Реакция сообщества:

Почему на свинью нужно 10–12 ударов? Это же не босс!

Животные стали губками для урона. В оригинале всё было намного лучше и динамичнее.

Зачем животным полоски здоровья? Это выглядит глупо.

Охота превратилась в затянутый бой, а не в быструю добычу ресурсов.

Многие вспоминают оригинальную Black Flag (2013), где охота была простой: скрытый клинок, один выстрел из пистолета, QTE при нападении животного.

Комментарии полны разочарования:

Почему на свинью нужно больше одного выстрела?! В моей молодости свиньи были честные!

Это не охота, это Сосалик! Верните мне QTE, где я тыкал скрытым клинком и сразу побеждал!

Животные с полосками здоровья? Юбисофт, вы предали дух пиратства!»

В оригинале я чувствовал себя крутым пиратом. А тут я просто стою и луплю кабана, как лох.

Пока Ubisoft молчит, а ветераны Black Flag продолжают страдать в комментариях.