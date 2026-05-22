Фанаты не довольны сложностью охоты в Assassin's Creed Black Flag Resynced

Фанаты Assassin's Creed Black Flag в панике. Два видео, опубликованные на X (Twitter), быстро набрали сотни тысяч просмотров и вызвали волну негативных комментариев от фанатов.
В одном ролике Эдвард Кенуэй сражается с кабаном, который, о ужас, имеет полоску здоровья и не падает после трёх ударов. В другом - эпическая битва с крокодилом, где животное посмело сопротивляться дольше пяти секунд. Для многих это стало настоящей трагедией.
Реакция сообщества:
Почему на свинью нужно 10–12 ударов? Это же не босс!
Животные стали губками для урона. В оригинале всё было намного лучше и динамичнее.
Зачем животным полоски здоровья? Это выглядит глупо.
Охота превратилась в затянутый бой, а не в быструю добычу ресурсов.
Многие вспоминают оригинальную Black Flag (2013), где охота была простой: скрытый клинок, один выстрел из пистолета, QTE при нападении животного.
Комментарии полны разочарования:
Почему на свинью нужно больше одного выстрела?! В моей молодости свиньи были честные!
Это не охота, это Сосалик! Верните мне QTE, где я тыкал скрытым клинком и сразу побеждал!
Животные с полосками здоровья? Юбисофт, вы предали дух пиратства!»
В оригинале я чувствовал себя крутым пиратом. А тут я просто стою и луплю кабана, как лох.
Пока Ubisoft молчит, а ветераны Black Flag продолжают страдать в комментариях.
А фанаты были когда то довольны?
Ох уж эти казуалы-губители игр... если кабан с одного пинка не завалится на брюхо, значит игра слишком сложная. Шли бы такие "фанаты" лесом гулять. Мне к примеру совсем не интересно с одного тычка нагибать крокодилов - я хочу получить потный бой, почувствовать дух опасного приключения.
В оригинале ты был не крутым пиратом, а крутым супергероем в одёжах пирата. Наконец-то Ubisoft поправили главную проблему оригинала - слишком слабая живность... Хотя бы какая-то польза от ремейка есть. Точка.
А как тогда Ubisoft должны продавать ресурсы в магазине? Вы о Ubisoft подумали?
Вам бы лишь только играть, а им кушать надо. Ох, эти фанаты! Подавай хорошую игру. Вообще не думают о бедной компании Ubisoft.