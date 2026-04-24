Физическое издание Assassin's Creed Black Flag Resynced доступно для предзаказа

Ubisoft открыла предзаказы на Assassin’s Creed Black Flag Resynced: помимо цифровых копий, проект уже доступен для покупки на физических носителях у Amazon и других мировых ритейлеров. Релиз игры намечен на 9 июля 2026 года, а стоимость стандартного издания составит $59,99. Все, кто совершит покупку заранее, получат эксклюзивный бонус — комплект «Багрянец Черной Бороды» с особым снаряжением для Эдварда Кенуэя.

Этот полноценный ремейк Assassin’s Creed IV возвращает игрокам одну из самых любимых частей франшизы. Проект от студии Ubisoft Singapore — не просто графический апдейт, а глубокое переосмысление оригинала 2013 года на движке Anvil. Разработчики обещают графику нового поколения, переработанную боевую систему с акцентом на парирование, а также улучшенные механики паркура, стелса и морских сражений.

Помимо технических новшеств, игроков ждет расширение сюжета за счет новых историй о Стиде Боннете и Черной Бороде. Ремейк позиционируется как ультимативная версия игры, объединяющая классическую пиратскую атмосферу с передовыми технологиями и дополнительным контентом.