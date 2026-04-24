Assassin's Creed 4: Black Flag 28.10.2013
Физическое издание Assassin's Creed Black Flag Resynced доступно для предзаказа

Gruz_ Gruz_

Ubisoft открыла предзаказы на Assassin’s Creed Black Flag Resynced: помимо цифровых копий, проект уже доступен для покупки на физических носителях у Amazon и других мировых ритейлеров. Релиз игры намечен на 9 июля 2026 года, а стоимость стандартного издания составит $59,99. Все, кто совершит покупку заранее, получат эксклюзивный бонус — комплект «Багрянец Черной Бороды» с особым снаряжением для Эдварда Кенуэя.

Этот полноценный ремейк Assassin’s Creed IV возвращает игрокам одну из самых любимых частей франшизы. Проект от студии Ubisoft Singapore — не просто графический апдейт, а глубокое переосмысление оригинала 2013 года на движке Anvil. Разработчики обещают графику нового поколения, переработанную боевую систему с акцентом на парирование, а также улучшенные механики паркура, стелса и морских сражений.

Помимо технических новшеств, игроков ждет расширение сюжета за счет новых историй о Стиде Боннете и Черной Бороде. Ремейк позиционируется как ультимативная версия игры, объединяющая классическую пиратскую атмосферу с передовыми технологиями и дополнительным контентом.

Sayid Alzalam

Это ещё и продают ? 🤡🤡🤡

R01Adil
CrummyLorcan

)))))))))))))))))))))))))) кто то будет это покупать )))))))))))))))))))))))))))))))

Caster1882

Лучше б продолжение про Эдварда выпустили, не заметил на презентации прям такого, из-за чего стоило б ремейк делать, а не ремастер. Долбаные вспышки в "переработанной боевой системе" - наверно единственное нововведение в эту самую систему. Выглядит как нечто лишнее. Да и, если уж совсем начистоту, эта боёвка мало чем от нынешних ассассинов отличается, ничего нового в ней нет. Заметил два раза что теперь из мушкета с одного выстрела не убить, по крайней мере без прицельной стрельбы. Мне в оригинале нравилось сразу убивать с одного выстрела (а то и с четырёх заряженных мушкетов). Добавили каких-то компаньонов, у которых будут задания. Правда, не знаю стоило ли оно того. Если не будет продолжения про Эдварда в дальнейшем, смысла этого ремейка не вижу вовсе, меня и оригинал по сей день устраивал

Johnny Rotten

А кровь то в виде длс будет или как?

